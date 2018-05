Grand Prix Cycliste Dynamiks : nombre record de cyclistes pour l’édition du 350e anniversaire de Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Mère nature était au rendez-vous cette fois dimanche 13 mai pour le Grand Prix Cyclistes Dynamiks édition 350e sous la présidence d’honneur de M. Antoine Pécaudy et Mme Maud Allaire, respectivement fondateur et mairesse de Contrecœur! La 7e édition de la course fut couronnée de succès si on considère le nombre de cyclistes inscrits alors que 500 athlètes ont pris part à la course. Du côté logistique, les organisateurs ont pu dire « mission accomplie » puisqu’ils ont su relever le défi de recruter près de 80 bénévoles. Ces derniers ont prêté main forte pour assurer la sécurité du parcours alors que l’événement se tenait la même journée que la fête des mères.

Les cyclistes inscrits se sont mesurés lors de différentes épreuves tout au long de la journée. L’athlète s’étant le plus démarqué est sans conteste Olivier Brisebois qui a remporté la victoire pour une troisième année consécutives chez les Seniors 1-2 après une course totalisant plus de 107 kilomètres. M. Brisebois est le premier a réussir un tour du chapeau sur le circuit de Contrecoeur.

Résultats des athlètes de Contrecoeur

Certains athlètes de Contrecoeur se sont démarqués dans certaines épreuves au courant de la journée. Notons par exemple la deuxième position et médaille d’argent de Felix Dalpé et la cinquième position de Tristan Jussaume chez les juniors hommes, la dixième position de Laurie Jussaume chez les Seniors femmes ainsi que la cinquième position de Pierre Lessard chez les Maîtres-3. Tous les résultats de la course sont disponibles sur le site de la Fédération des sports cyclistes du Québec en suivant ce lien : https://fqsc.net/files/route/Resultats/2018/RP-20180513-Contrecoeur.pdf