Grand Prix Cycliste Dynamiks édition 350e de Contrecoeur

La traditionnelle première course cycliste de l’année pour la Fédération des sports cyclistes du Québec a lieu, encore une fois cette année, à Contrecœur. Pour la 7e édition, les organisateurs de l’événement, le Club Cycliste Dynamiks, ont décidés de dédier la course du Grand Prix Cycliste aux festivités du 350e anniversaire de Contrecœur. La nomination des co-présidents d’honneur allait de soi : M. Antoine Pécaudy et Mme Maud Allaire, respectivement fondateur et mairesse de Contrecœur!

Le circuit routier est de 13,4 km au tour et tous les départs et arrivées auront lieux sur la Route des Aciéries. Quelques 450 coureurs cyclistes élites sont attendus et prendront part à l’un des six (6) départs différents au cours de la journée (vers 9h, vers midi et vers 14h30). En cette 43e saison d’activités du Club cycliste Dynamiks de Contrecœur, une équipe de plus de 60 bénévoles seront à pieds d’œuvre pour promouvoir l’excellence organisationnelle et offrir un spectacle impressionnant aux spectateurs.

Le 350e de Contrecœur organise un site dédié à la population pour voir la course

La course a lieu dans les rangs le long de l’autoroute 30. Cette année, un aménagement dédié aux spectateurs sera installé sur le site de NorSud auto.com établi au 2101 montée de la Pomme-d’Or à Contrecœur. Le site choisi se situe en bas d’une côte à l’emplacement d’un virage serré… adrénaline assurée! Pour la sécurité des athlètes et des spectateurs, la population est invitée à aller au «Point 350e – Nordudauto.com» en passant par le rang du ruisseau. Pour se rendre, il s’agit de continuer sur la rue St-Antoine au-delà du viaduc de l’autoroute 30. Une fois rendu au bout de la rue, tourner à droite et continuer pendant deux (2) kilomètres jusqu’au site. Il est possible de se rendre en voiture… ou pourquoi ne pas utiliser votre vélo! Apportez votre pique-nique et faites-en une activité familiale! Un animateur expliquera les détails de la course cycliste et annoncera les résultats en temps réel. Ceux qui souhaitent se rendre au site de départ/arrivée de la course, une navette gratuite fera des allers-retours toute la journée.

Co-présidents d’honneur de l’édition 350e de Contrecoeur: Antoine Pécaudy et Mme Maud Allaire, respectivement fondateur et mairesse de Contrecœur

« C’est avec grand honneur que j’ai accepté d’agir à titre de co-président de cette course de véhicule à deux roues alimentées par l’énergie humaine. Quel drôle d’engin quand même! Il parait qu’on peut même atteindre plusieurs nœuds à force de pédaler. Ceci dit, ce mode de transport s’avère fort pratique pour se déplacer sur mon territoire! » a affirmé Antoine Pécaudy, fondateur de Contrecœur.

« Nous sommes fiers à Contrecœur d’accueillir chez nous cette importante course cycliste. Évidemment, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui viendront des quatre coins du Québec et de l’extérieur de la province pour l’occasion, mais je désire surtout inviter la population à se joindre à moi pour voir ces athlètes en action » a ajouté Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur.

« Bien que cette course soit une tradition à Contrecœur, peu de résidents ont eu l’occasion dans le passé de se rendre sur place et de vivre la réelle expérience de voir filer à vive allure, des athlètes de haut niveau. Le Comité du 350e anniversaire de Contrecœur souhaitait permettre à la population d’en savoir plus sur ce sport et cette course et de donner aux citoyens une occasion d’être aux premières loges d’un événement sportif de si haut niveau » a indiqué René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

« Nous recevons année après années, ici à Contrecœur, les meilleurs cyclistes du Québec en début d’année. Il s’agit d’une course importante sur le circuit et toujours une occasion d’avoir un premier coup d’œil sur la saison qui nous attend. Les athlètes qui se démarquent à cette course se positionnent habituellement dans le peloton de tête tout l’été » selon Yves Lavoie, président du Club cycliste Les Dynamiks de Contrecœur et organisateur de la course.