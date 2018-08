Grand concert de la pianiste bouchervilloise Lysandre Ménard

Au profit du Chaînon

Lysandre Ménard, pianiste de Boucherville, offrira un concert de musique de chambre au profit du Chaînon, principale ressource d’hébergement pour femmes en difficulté.

Cette artiste s’était illustrée au grand écran dans le film la Passion d’Augustine. Avant de partir pour une deuxième année d’étude au prestigieux Royal Academy of Music de Londres, elle interprètera la musique de Debussy, Chopin ainsi que Nadia et Lili Boulanger.

Cette jeune musicienne s’unit l’espace d’un grand concert à Stéphane Tétreault, prodigieux violoncelliste qui joue sur un Stradivarius Comtesse de Stainlein ex-Paganini, de 1707.

Ces deux étoiles montantes de la musique classique feront partager un moment unique à la Cathédrale Christ Church au centre-ville de Montréal le 31 août à 19h. Les informations de l’événement Unis pour Elles se trouvent sur Facebook et universe.com