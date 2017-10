Grand bazar à l’École PAUL VI en vue de la réalisation de la nouvelle bibliothèque

Le personnel et le conseil d’établissement de l’école Paul-VI de Boucherville savent à quel point la lecture est importante pour la persévérance et la réussite scolaire des élèves.

C’est la raison pour laquelle le conseil d’établissement a choisi un projet porteur et rassembleur en désirant offrir aux enfants une bibliothèque moderne qui leur donnera le goût de la lecture. Diverses campagnes de financement seront nécessaires afin de réaliser ce projet d’envergure et c’est avec plaisir que nous invitons les parents des élèves de l’école et toute la population à participer en grand nombre à notre Grand bazar.

Nous avons d’abord besoin de vos dons. Vous pouvez venir déposer vos jeux de société, livres, DVD et jeux vidéo en bon état, mais qui ne servent plus à la maison. L’école accueillera vos dons à l’accueil au 666, rue Le Laboureur à Boucherville, du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, du 23 octobre au 17 novembre, ainsi que les samedis 28 octobre et 11 novembre, de 12 h à 16 h.

Par la suite, toute la population est invitée à venir magasiner au gymnase de l’école. Les articles seront en vente à un prix variant entre 2 $ et 5 $. Les portes seront ouvertes le vendredi 24 novembre, de 15 h 30 à 20 h et le samedi 25 novembre, de 10 h à 17 h.

Pour renseignements, communiquez avec M. Pierre-Luc Beaucage à l’adresse paul-vi.ce@csp.qc.ca ou consultez le site http://paulvi.csp.qc.ca .