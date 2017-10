Le GRAND BARDA en spectacle pour la Sainte-Catherine à Verchères!

Crédit photo : Courtoisie

La Sainte-Catherine, ça vous dit quelque chose ? Et bien, renouons avec les traditions! Le 25 novembre 2017, la Municipalité de Verchères est fière de présenter GRAND BARDA, un événement incontournable et rassembleur mettant en scène 4 musiciens : Benoît Bourque, Jean François Branchaud et François Marion (membres de la Bottine Souriante) ainsi que Dany Baillargeon dans une ambiance festive et le décor hors du commun qu’offre l’église Saint-François-Xavier de Verchères. Ce spectacle de musique et de chants à saveur «Trad» ravira un public de tout âge. L’univers unique de cet événement est une invitation toute spéciale pour souligner et célébrer la Sainte-Catherine, une fête depuis longtemps oubliée.

Ce spectacle enlevant se veut, pour l’occasion, une activité de financement pour deux organismes à but non lucratif, reconnus par la Municipalité de Verchères soit, la Résidence Florentine-Dansereau et la Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères.

Un peu d’histoire : Au Québec et ailleurs au Canada français, dans le passé, la Sainte-Catherine (patronne des femmes célibataires) était une fête particulière pour les « vieilles filles », c’est-à-dire les femmes de plus de 25 ans n’ayant pas de mari. Ces dernières pouvaient porter une certaine marque distinctive (elles « coiffaient » Sainte-Catherine). La fête était aussi l’occasion de cuisiner la tire de la Sainte-Catherine. Cette tradition remonterait au temps de Marguerite Bourgeoys, qui, pour garder l’attention de ses élèves, aurait mis de la tire en face de son école, sur le chemin des classes.

Juste pour le plaisir, célibataires ou non joignons-nous à la fête et célébrons tous ensemble le 25 novembre (14 h 00) prochain, la Sainte-Catherine avec Grand Barda !

Les billets sont en vente au bureau de la Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères (596, route Marie-Victorin, Verchères : 450-583-3961) et à la Mairie de Verchères (581, route Marie-Victorin, Verchères : 450-583-3307). Coût : 0-9 ans gratuit, 10-14 ans : 10$, 15 ans + : 20$ prévente (22$ le jour même).