Le gouvernement du Québec veut soutenir la rénovation dans la région

Crédit photo : iStock

Dans son budget déposé en mars dernier, le gouvernement du Québec a relancé le programme Rénovation Québec (PRQ) qui permet à une municipalité de développer son propre programme de revitalisation résidentielle pour un secteur dégradé de son territoire après avoir conclu une entente de gestion avec la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Ce programme dispose maintenant d’une enveloppe totale de 25 M$, alors qu’une somme de 3 766 500 $ sera allouée à 14 municipalités de la Montérégie pour améliorer les logements des secteurs ciblés. Parmi ces villes, on remarque tout particulièrement Saint-Amable, qui obtiendra 1 025 500 $, Sainte-Julie recevra pour sa part 100 000 $ et Varennes, 60 000 $.

Le financement des projets qui seront réalisés grâce aux programmes municipaux de rénovation résidentielle découlant du PRQ proviendra de trois sources, soit le gouvernement du Québec, la municipalité et les propriétaires des bâtiments concernés, alors que ceux-ci assument généralement le tiers du coût d’un projet donné.

On souligne que les propriétaires souhaitant bénéficier d’une aide financière par l’entremise du PRQ doivent s’adresser directement à leur municipalité, qui leur indiquera si elle a mis en place un programme municipal de ce type. Si oui, elle déterminera l’admissibilité du propriétaire et lui en expliquera les modalités.

« Rénovation Québec est un outil additionnel offert aux municipalités de la Montérégie qui désirent soutenir leurs citoyens dont la résidence nécessite des rénovations. Les projets réalisés grâce à ce programme devraient contribuer à améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes et à stimuler l’économie de la région », a mentionné Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie, lors de cette annonce effectuée le 28 août dernier.

Bonification du programme RénoRégion

Le gouvernement du Québec a également annoncé le 28 août dernier la bonification du programme RénoRégion (PRR) de la Société d’habitation du Québec en augmentant son financement à 20 M$.

Pour la Montérégie, c’est une somme de 1 850 000 $ qui sera consacrée aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent dans la région pour faire exécuter des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. La MRC de Marguerite-D’Youville recevra pour sa part 60 000 $ à la suite de cette annonce.

On indiquait notamment que des modifications ont été apportées aux normes du programme afin de permettre à un plus grand nombre de propriétaires d’en bénéficier. Parmi celles-ci, notons l’admissibilité des bâtiments en zones de contraintes naturelles, et ce, sous certaines conditions.

Il est également précisé que, pour qu’un dossier soit admissible, le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures telles que les murs extérieurs, la structure, les saillies, les ouvertures, la plomberie et l’isolation thermique. Les travaux doivent également débuter après avoir obtenu l’approbation de la municipalité ou de la municipalité régionale de comté et doivent être terminés dans les six mois suivant la date de leur autorisation.

« En augmentant d’année en année l’enveloppe budgétaire du programme RénoRégion, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de l’occupation du territoire une priorité. Depuis 2015, c’est près de 45 M$ qui auront été annoncés afin de favoriser le maintien en bon état du parc immobilier résidentiel en milieu rural grâce à ce programme », a mentionné à cette occasion Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.