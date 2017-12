Le gouvernement du Québec soutient l’organisme Technopôle IVÉO

Crédit photo : Courtoisie

Fier d’appuyer des projets structurants pour la grande région de Montréal, le gouvernement du Québec octroie une aide financière jusqu’à un maximum de 100 000 $ pour soutenir la première année de Technopôle IVÉO, un écosystème d’innovation dans le domaine du transport intelligent.

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, monsieur Martin Coiteux, en a fait l’annonce aujourd’hui.

L’organisme Technopôle IVÉO vise à stimuler l’innovation en transport afin de répondre aux enjeux de congestion et de mobilité des villes périphériques du Grand Montréal. En offrant divers services tels que le montage de projets de démonstration, le maillage entre les besoins des villes et les solutions développées par les entreprises, l’accompagnement dans la recherche de financement, IVÉO favorise le déploiement des technologies dans ce domaine d’activité. La création de ce pôle d’expertise est le résultat d’une collaboration remarquable entre le gouvernement du Québec, les villes partenaires et les acteurs du milieu.

« Le financement obtenu aujourd’hui va nous permettre de multiplier le nombre de projets de démonstration qui seront déployés auprès de nos villes partenaires et qui généreront des impacts sur la mobilité des personnes et sur l’environnement », explique Benoit Balmana, directeur général du Technopôle IVÉO.

Faits saillants

* L’aide financière accordée par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire provient du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole <https://www.mamot.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/> , un programme ayant pour objectif de favoriser le développement de la région métropolitaine sur les plans économique, culturel et social, et son rayonnement à l’échelle canadienne et internationale.

* L’organisme à but non lucratif Technopôle IVÉO <http://www.iveo.ca/> a pour mission de structurer, mobiliser et appuyer un écosystème d’innovation visant à accélérer le développement et le déploiement de produits, d’applications et de technologies qui permettront de rendre le transport des biens et des personnes plus efficace, plus intelligent et plus durable.

* En plus de l’aide financière gouvernementale, IVÉO peut compter sur le soutien du Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) <http://www.delagglo.ca/fr/> et sur celui

de plusieurs villes partenaires : Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, Varennes, Candiac et Saint-Jean-sur-Richelieu.