Le gouvernement du Québec souligne la Semaine de la sécurité civile du 6 au 12 mai

C’est sur le thème « Ma sécurité : ma responsabilité! ― Plus d’autonomie, moins de soucis! » que se déroule la 11e Semaine de la sécurité civile au Québec.

Du 6 au 12 mai, des messages et des capsules vidéo seront diffusés sur le site Internet ainsi que sur les réseaux sociaux du ministère de la Sécurité publique afin de sensibiliser les citoyens, en particulier les familles, à l’importance de se préparer à faire face à une situation d’urgence. Ces messages ont pour objectif de leur rappeler qu’ils sont les premiers responsables de leur sécurité et qu’ils ont des gestes à poser pour être prêts en cas de sinistres.

« Les crues printanières actuelles et les inondations sans précédent de l’année passée nous rappellent que le Québec n’est malheureusement pas à l’abri de sinistres. Je profite de la Semaine de la sécurité civile pour rappeler aux citoyennes et aux citoyens l’importance d’amorcer dès maintenant leur préparation à la maison pour être prêts à toute éventualité », soutient le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de la Sécurité publique et responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

La sécurité civile est une responsabilité partagée entre le gouvernement du Québec, les municipalités et les citoyens. Ces derniers sont les premiers responsables de leur sécurité. Ils peuvent être soutenus par leur municipalité qui peut compter sur le soutien des ressources gouvernementales.

Pour le citoyen, la préparation peut notamment consister à avoir à la maison une trousse d’urgence qui contient des réserves d’eau potable, de la nourriture non périssable et les articles essentiels pour subvenir aux besoins de leur famille pendant trois jours.

(Source : Gouvernement du Québec)