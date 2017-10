Le gouvernement du Canada investit près de 850 000 $ à l’Imprimerie Sainte-Julie et MIIP

Crédit photo : Courtoisie

Le 12 octobre, Michel Picard, député de Montarville, a annoncé près de 850 000 $ à deux entreprises de Montarville au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l’honorable Navdeep Bains. L’Imprimerie Ste-Julie et MIIP misent sur l’innovation pour croître et créer des emplois en Montérégie afin d’améliorer leur productivité et commercialiser leurs produits novateurs

L’aide financière annoncée par le gouvernement du Canada vient justement appuyer la croissance de deux entreprises innovantes de l’industrie de l’impression et de l’étiquetage, en plus d’aider à créer environ 12 nouveaux emplois pour les résidents de la région.

Un appui de 750 000 $ a permis à l’Imprimerie Ste-Julie, une entreprise familiale créée il y a 42 ans, d’acquérir une presse spécialisée en flexographie afin d’augmenter sa capacité de production et sa productivité. Cet investissement majeur permettra également à l’entreprise de diminuer les pertes de papier grâce à un gain en efficacité. La presse comporte huit stations de couleurs en parfait registre. Il est donc possible d’y imprimer 8 couleurs à la fois ou encore d’y exécuter différents procédés de valorisation, comme l’ajout de vernis et de dorure par estampage à froid. Cette mise à niveau d’équipement fait partie d’une phase d’investissements stratégiques effectués par l’entreprise au cours des dernières années en vue du développement de nouveaux marchés.

De son côté, MIIP obtient une aide financière de 94 700 $ afin de commercialiser ses produits innovants aux États-Unis et en Europe, tout particulièrement son produit phare, le miipCam, un système d’inspection par caméra pour l’industrie de l’impression et de l’étiquetage. Ce produit novateur, développé en collaboration avec des entreprises du Québec, dont l’Imprimerie Ste-Julie, permet aux utilisateurs de réduire leur consommation de papier et autres substrats, ainsi que d’améliorer l’efficacité et la qualité d’impression de leurs presses. En participant à des foires commerciales internationales, en effectuant des voyages de prospection et en élaborant du matériel promotionnel, MIIP souhaite percer de nouveaux marchés afin d’augmenter ses ventes et poursuivre sa croissance.

Ces fonds, sous forme de contributions remboursables, sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, dans le cadre plus large du Plan pour l’innovation et les compétences du gouvernement du Canada.