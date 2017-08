Le golfeur bouchervillois Vincent Blanchette connaît une belle saison

Golfeur affilié au Club de golf Pinegrove de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Bouchervillois Vincent Blanchette a remporté la deuxième place lors de la Classique Acuraqui s’est tenue le 6 juillet dernier sur les allées du club de golf Glendale de Mirabel. Il s’agissait pour lui de son troisième tournoi chez les professionnels. « D’un tournoi à l’autre, je m’approche de mon objectif de savourer la victoire. D’avoir aussi bien fait à mes deux derniers tournois à saveur nationale me met en confiance pour la suite des choses », a indiqué le joueur.

Ce résultat digne de mention survient quelques semaines après qu’il ait terminé au sixième rang au Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins et la cinquième place à l’Invitation Desjardins. Il s’est également illustré lors de l’Omnium Placements Mackenzie qui s’est déroulé du 20 au 23 juillet dernier au Club de golf Les Quatre domaines, de Mirabel. Ce tournoi regroupait 156 joueurs en provenance d’une vingtaine de pays.

Le professionnel Rémi Bouchard du Club de golf Pinegrove se réjouit des bonnes performances de Vincent Blanchette. « Nous sommes très fiers de la performance et du travail de chacun de nos joueurs. Nous voulons continuer à les accompagner afin qu’ils se démarquent »