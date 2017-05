Ginette Reno en compagnie de l’OSDL au prochain Rendez-vous de la mairie le 10 août à Boucherville

Pour la 7e édition de son concert estival présenté au parc de la Rivière-aux-Pins le 10 août, l’Orchestre symphonique de Longueuil accueillera sur sa scène extérieure la grande dame de la chanson, Ginette Reno. Le public aura droit à une soirée unique puisque qu’il est très rare que cette interprète se produise ailleurs qu’en salle. En fait, sa voix a toujours été sensible aux courants d’air, ce qui lui fait hésiter d’accepter de chanter en plein air.

Qu’à ce la ne tienne : la Ville célèbre son 350e anniversaire cette année et comme Mme Reno est une fière Bouchervilloise depuis 1976, elle a accepté l’invitation du maire Jean Martel pour ce prochain Rendez-vous de la mairie. Présente au lancement de la programmation culturelle estivale de la Ville, l’artiste de la chanson, âgée de 71 ans, était visiblement heureuse d’avoir l’occasion de participer à ce spectacle. «C’est une jouissance pour moi de chanter avec l’Orchestre symphonique; nous allons vivre quelque chose de magique», a-t-elle affirmé.

Pour le chef attitré de l’OSDL, Marc David, jouer une fois de plus à Boucherville signifie un grand bonheur et un honneur. «Nous allons présenter les grands succès de la chanson québécoise, en version symphonique», a-t-il mentionné. Comme à chacun des concerts extérieurs précédents, le ténor Marc Hervieux sera aux côtés de M. David. Quelques artistes dont le nom reste à confirmer compléteront la liste d’invités.

À cette étape-ci, le choix du répertoire n’est pas encore arrêté. Il ne serait cependant pas étonnant d’entendre le succès de 2009 Fais-moi la tendresse puisque Ginette Reno et Marc Hervieux partageront la scène. Mme Reno compte aussi faire un clin d’oeil au 350e anniversaire de Boucherville avec une pièce inhabituelle pour son répertoire. Peut-être chantera-t-elle un air de musique classique …

Des milliers de personnes sont attendues à ce concert gratuit.

La Ville remettra à l’occasion du Rendez-vous de la mairie le prix Pierre-Boucher de l’Ordre du mérite.