Gel de la taxation résidentielle pour la 5e fois en 6 ans à Boucherville

Les Bouchervillois ne recevront pas de mauvaise surprise en début d’année puisque le conseil municipal a décrété un gel des taxes foncières au secteur résidentiel pour l’année 2018. L’équipe en poste à l’hôtel de ville en avait d’ailleurs fait un engagement dans sa plate-forme durant la campagne électorale. Il s’agit du 5e gel en 6 ans à Boucherville. De leur côté, les citoyens corporatifs du secteur commercial et industriel verront leur facture augmenter de 1,5%.

Le budget 2018 affiche des dépenses de 114,3 M $, en hausse de 4.3%. Cette année, il a atteint 109 560$. Les dépenses locales accaparent 64, 3 M $ tandis que celles liées à la quote-part de l’agglomération s’élèvent à 48, 7 M $, soit 2,3% de plus qu’en 2017. La Ville verse en plus une somme de 1,4 M $ à la Communauté métropolitaine de Montréal.

La valeur de la maison moyenne à Boucherville est de 403 100 $. Pour une telle résidence, le contribuable versera 2972 $ en taxes. La valeur moyenne d’une propriété commerciale ou industrielle se situe à 1 950 000 $. Le coût des taxes représente un montant de 53 755 $. Cela signifie 800 $ de plus qu’en 2017.

Au 31 décembre prochain, la dette de la Ville passera à 106,3 M $. De cette somme,17, 8 M $ s’appliquent sur la partie de la dette qui est subventionnée et échelonnée sur une décennie. En tenant compte de cette nuance, l’endettement de la municipalité n’a pas connu de pression financière significative.

Immobilisations

Le programme triennal d’immobilisations propose des investissements de quelque 25 M $ pour 2018. Une longue liste de projets est inscrite dans les cartons de la Ville. Celle-ci comprend la réhabilitation et le resurfaçage des rues Hélène-Boullé, Darontal et Bachand Nord, la construction d’un écran antibruit à proximité de la route 132 et de la rue Jean-De Lafond, l’ajout de stationnements incitatifs, la réfection et la réhabilitation du viaduc situé sur le boulevard De Montarville qui traverse la route 132, le remplacement de véhicules municipaux, la rénovation du centre Mgr-Poissant et l’agrandissement de l’entrepôt des travaux publics. La municipalité compte en outre procéder à l’achat de bacs roulants en prévision de l’implantation d’une collecte de matières organiques sur son territoire.