La galerie lez’arts fête son 5e anniversaire!

Du 16 octobre au 3 décembre, la galerie lez’arts accueille l’exposition intitulée J’ai 5 ans réalisée par les élèves de la maternelle du centre éducatif Les ateliers Charlot l’escargot.

L’exposition

Cette exposition réalisée en compagnie de l’artiste Marie Hélène Pierre sur le thème J’ai 5 ans souligne le 5e anniversaire de la galerie lez’arts.

Tout comme ces enfants, la galerie a grandi, s’est développée et s’est définie au fils des ans. À 5 ans, la galerie souhaite maintenant donner la chance aux enfants de créer en compagnie d’artistes professionnels pour contribuer à leur éveil aux arts.

Le genre humain étant au cœur de la démarche de l’artiste, elle a proposé aux enfants de réaliser des autoportraits. Les petits artistes ont créé une sculpture à leur image avec carton et crayons de cire et un second portrait au feutre noir sur fond coloré.

Parce que chaque enfant est différent et unique comme une empreinte digitale, les enfants ont également été invités à créer un animal à partir d’une impression de gouache avec leur main. Plumes, yeux et feutres de couleur sont venus compléter ces petites bêtes uniques.

Venez découvrir ces petits artistes de 5 ans!

À propos de l’artiste

Marie Hélène Pierre a, depuis son enfance, consacré son temps libre à l’apprentissage et à la pratique du dessin et de la peinture. Dans un style unique, l’artiste peint sur panneau de bois en utilisant une technique semblable à l’aquarelle. Elle travaille directement sur le bois en employant de l’acrylique détendu avec de l’eau laissant ainsi transparaître le grain du bois.

Elle aime jouer avec les matières; elle utilise le collage de papiers pour créer des textures. Se servant de son art comme véhicule d’expression sur tout ce qui la fascine à propos du genre humain, son inspiration provient surtout de la culture populaire, des travers du comportement humain ainsi que de la relation trouble entre la nature et l’homme.

Marie Hélène Pierre présentera l’exposition Zoo urbain à la Galerie Vincent-D’Indy du Centre multifonctionnel du 7 février au 4 mars 2018.

Un aperçu de la galerie lez’arts

Inaugurée en novembre 2012, cette galerie a pour mission de faire vivre une expérience d’exposition professionnelle aux enfants de 5 à 12 ans.

Bienvenue à tous !