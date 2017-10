La galerie du Café centre d’art présente l’exposition Récupération textile de l’artiste Sylvie Lajoie

La galerie du Café centre d’art a le plaisir d’inviter la population à l’exposition de l’artiste Sylvie Lajoie qui sera présentée du 2 novembre au 7 janvier 2018.

L’exposition Récupération textile

«Recycler la manière et la matière» résume bien l’essence de la démarche artistique de Sylvie Lajoie. Les tissus ont toujours été pour elle une grande source d’inspiration et ce sont des études en Design de mode et en Arts visuels qui l’ont menée vers la création d’œuvres textiles.

Son travail vise à utiliser des matières et des techniques traditionnelles telles que le matelassage et la courtepointe à des fins artistiques plus contemporaines. Elle manipule et modifie la matière textile afin de lui donner une deuxième vie, en transformer l’apparence et le sens.

Cette démarche lui ouvre un monde infini de possibilités à travers lesquelles elle explore et applique différentes techniques telles que la superposition des matières, le transfert de photos sur le textile, l’application de peinture acrylique sur le tissu, le traçage et le marquage à l’aiguille. L’intégration de la technique du piqué libre à la machine à coudre lui apporte également une grande liberté de mouvement lui permettant de modeler la surface de ses œuvres. En plus de techniques diversifiées, Sylvie Lajoie intègre de nombreuses matières dans sa démarche. Parmi celles-ci, mentionnons le coton, la soie, la laine cardée, le papier, des poches de thé et des feuilles d’or. On y retrouve également la récupération d’ouvrages brodés ou crochetés, des tissus d’ameublement, des pièces de literie et des vêtements usagés, ainsi, le médium textile y est constamment renouvelé et transformé.

La nature, l’être humain, l’environnement et l’urbanité sont ses principales sources d’inspiration qu’elle aborde sous différents angles à travers ses œuvres.

Tout est prétexte à la création pour l’artiste Sylvie Lajoie qui nous propose des œuvres où l’utilisation des techniques et des matières fait écho à la fois au passé, aux traditions et au présent.

Sylvie Lajoie

Le textile est le médium de prédilection de l’artiste Sylvie Lajoie. Cette passion l’a conduite à étudier en Design de mode et en Arts visuels. Depuis 2009, elle conçoit des murales textiles en utilisant des techniques traditionnelles jumelées à des matières plus actuelles et applique différentes techniques sur la fibre et le papier. Son travail est régulièrement exposé dans divers lieux de diffusions et Maisons de la culture.

Le Prix du commissaire lui a été remis par Emmanuel Galland lors du Symposium en arts visuels à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en septembre 2015. Sylvie Lajoie s’est également méritée le 1er prix lors du Salon 2014 de Courtepointe Québec dans la catégorie Art Textile – Courtepointe artistique.

Exposition: 2 novembre au 7 janvier 2018

Vernissage : 2 novembre, 17 h à 19 h, ouvert à tous.

Création pour tous

Atelier créatif en compagnie de l’artiste

10 décembre, 13 h à 17 h

Entrée libre

Dans le cadre de Noël d’antan

La galerie

Située au cœur d’un établissement où l’art est à l’honneur, la galerie du Café centre d’art présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art. Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la galerie

Lundi au vendredi : 9 h à 20 h

Samedi : 9 h à 16 h

Dimanche : 10 h à 16 h

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin