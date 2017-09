Gala de lutte VerchèresMania 3 au Centre communautaire de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Attention! Le 30 septembre prochain, vos lutteurs préférés de la NCW débarquent au Centre Communautaire de Verchères pour VerchèresMania 3! Une soirée pleine de rebondissements garantie qui vous permettra de soutenir la maison des jeunes locale puisque tous les profits de la soirée lui seront remis.

Toutes vos vedettes favorites seront sur place… le clown maléfique Bone Setter, Chakal, Oliver Strange, Jesse Champagne sans oublier Urban Miles! Ceux-ci vous réserverons d’ailleurs un combat royal au cours de la soirée… tous les lutteurs s’affronteront, en même temps, dans le ring! Un spectacle déjanté!

Depuis le début de cette aventure en 2010, ces soirées de lutte permettent d’amasser des fonds pour la Maison des Jeunes, lesquels sont directement réinvestis dans les services et activités des ados de la communauté. Pour un organisme communautaire, de telles activités de financement sont essentielles.

Consciente du public présent à la soirée, la NCW vous propose une soirée tout à fait familiale et une ambiance électrisante! Le spectacle est adapté, le langage est mesuré, il n’y a aucune violence extrême, pas de sang, pas de coups de chaises, etc. Tout le monde est bienvenu, petits et grands. Divertissement assuré!

Pour plus d’informations, visitez le www.ncw.qc.ca ou 450-583-5201.

Les billets sont présentement disponibles en prévente à la Maison des Jeunes :

Adultes à 10$ (régulier : 12$) ; Ados (12-17 ans) à 5$ ; Enfants de 11 ans et moins : Gratuit.

Un rendez-vous à ne pas manquer le Samedi 30 septembre prochain.

Centre Communautaire de Verchères

19h30 (portes 19h00)