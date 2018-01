Gabriel Juteau sacré meilleur judoka au Canada

Sacré meilleur judoka sénior dans la catégorie 66 kg, le Bouchervillois Gabriel Juteau espère maintenant obtenir son laissez-passer pour les championnats du monde.

L’étudiant âgé de 20 ans en est à sa première année de compétition au niveau sénior. «C’est un plus grand défi », reconnaît-il. En 2017, il s’était hissé sur la plus haute marche du podium aux championnats du monde, au niveau junior, et il avait également décroché une médaille d’argent, au niveau sénior.

Son résultat obtenu aux championnats canadiens élite 8 organisés la semaine dernière le met en confiance quant au processus de sélection des judokas qui participeront aux championnats du monde. Il s’est mesuré à l’élite, et il a su s’imposer.

Cette semaine, il sera en Belgique pour participer à des compétitions, et ensuite à Paris pour suivre un camp d’entraînement qui réunira les meilleurs athlètes au monde. En mars, Gabriel participera à des tournois organisés dans plusieurs pays de l’Amérique du Sud. « Ce sera très important pour moi de performer. Je me concentre présentement sur mes entrainements et sur mes combats», explique l’étudiant qui a terminé ses études collégiales en décembre dernier et qui entrera à l’université en septembre prochain.