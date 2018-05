Friperie pour les 12-17 ans à la Maison des jeunes de Boucherville

Crédit photo : MDJ Boucherville

Pour une quatrième année consécutive, la Maison des Jeunes de Boucherville organise une friperie qui aura lieu du 16 au 23 mai entre 17h et 21h. Les adolescents de Boucherville auront la chance de venir choisir des vêtements pour garnir leur garde-robe sans débourser un sou. Cette activité a pour but de donner une deuxième vie à vos vêtements et d’impliquer les jeunes dans un projet environnemental. La friperie est exclusive aux 12 à 17 ans.

Nous demandons de l’aide aux citoyens pour les dons de linge (adolescents). Vous pouvez venir déposer vos vêtements à la Maison des Jeunes de Boucherville (samedi et dimanche de 15h à 21h, lundi au vendredi de 17h à 21h).

Tous les vêtements qui ne seront pas sélectionnés par les jeunes seront remis au Grenier des aubaines et aux Filles d’Isabelle. Ces deux organismes sont accrédités par la Ville de Boucherville pour la récupération des vêtements et des meubles usagés. À chaque année, ils remettent les profits amassés aux différents organismes de Boucherville.

Nous acceptons aussi tous les dons d’instrument de musique, d’article de sport et de costume médiéval ou d’Halloween. Pour plus d’information, contactez Bernard Taylor à la Maison des Jeunes de Boucherville au 449-8346

(Source : MDJ de Boucherville)