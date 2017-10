Frédérick Bastarache Ouellette veut représenter la génération Y au sein du conseil municipal de Boucherville

Bien qu’il ait apporté son appui à l’Équipe Jean Martel sur plusieurs enjeux au cours des dernières années, Frédérick Bastarache Ouellette a choisi d’entrer dans la course électorale comme candidat indépendant : il fera la lutte à la conseillère sortante Anne Barabé dans le district 4. De fait, il souhaite amener par sa présence une voix de la génération Y dans les décisions prises par le conseil municipal. Plus tôt cette année, il a voulu se présenter sous la bannière d’Option Citoyens, le parti de Jean Martel, mais sa candidature n’a pas été retenue. De là, son engagement politique à titre indépendant.

Il regrette d’ailleurs qu’il n’y ait pas de place pour les jeunes au sein de l’équipe sortante à l’hôtel de ville. « Les candidatures jeunesse sont mises en valeur dans d’autres villes de la région. Je veux mousser l’intérêt des jeunes pour la politique municipale en me présentant au poste de conseiller », soutient ce passionné de politique, un habitué des séances publiques mensuelles à l’hôtel de ville depuis plus d’une dizaine d’années. Le désintérêt pour la politique et la chose publique auprès de la jeunesse le désole.

Dans la vie de tous les jours, Frédérick Bastarache Ouellette occupe les fonctions d’administrateur d’entreprise et de gestionnaire. Il a une formation en sciences politiques et en administration des affaires. Il entend amener ses compétences et son expérience au profit de ses concitoyens et propose de nombreuses idées à cet effet. « Je veux faire de la politique de façon mature et respectueuse dans le but de faire avancer la municipalité et non pour faire de l’opposition », explique-t-il clairement. Son slogan de campagne : Une nouvelle génération au conseil municipal.