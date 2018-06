François Legault visite Greenfield Global et SÉMECS dans Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Le chef de la Coalition Avenir Québec et député de L’Assomption, François Legault, était de passage dans la circonscription de Verchères, jeudi dernier. Il en a notamment profité pour visiter les entreprises Greenfield Global inc. et SÉMECS à Varennes.

« La stratégie d’innovation fait partie de nos orientations économiques. Un gouvernement de la CAQ veut stimuler l’investissement, l’innovation et la création d’emplois bien payés. C’est exactement ce que je vois ici. Je suis impressionné par le travail réalisé au sein de ces deux entreprises, qui œuvrent en partenariat. J’encourage fortement ce genre d’initiative », souligne François Legault, visiblement emballé par ces visites, lui qui était accompagné des dirigeants des entreprises et des maires et mairesse de la circonscription.

Rappelons que Greenfield Global inc., en œuvre depuis 2007, est le plus important producteur d’éthanol au Canada. L’entreprise produit près de deux millions de litres d’éthanol annuellement. De son côté, SÉMECS (Société d’économie mixte de l’est de la Couronne-Sud), située en face de Greenfield Global inc., depuis ce printemps, est un centre de traitement intégré des matières organiques par biométhanisation et compostage. Le gaz naturel qui y est produit sert notamment aux opérations de l’entreprise voisine.

Le chef François Legault a terminé sa journée en prenant part à une activité militante avec la candidate caquiste dans Verchères, Suzanne Dansereau, au vignoble du Domaine du Fleuve, à Varennes. « François Legault est enthousiaste à l’idée de développer le Québec à travers la croissance de l’économie, en stimulant l’entrepreneurship et en créant des emplois payants. C’est le premier ministre économique qu’il nous faut. Un homme visionnaire, crédible et intègre. C’est exactement ce pour quoi j’adhère à la CAQ : pour l’intégrité et le changement », précise celle qui veut améliorer les conditions de vie des Québécois et de la population de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.