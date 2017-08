François Hamelin rejoint son frère au sein de l’équipe olympique canadienne

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

C’est avec beaucoup de déception que François Hamelin a été forcé de se retirer lors de la dernière journée de compétition des Sélections de l’équipe sur courte piste 2018 qui se sont déroulées du 12 au 20 août dernier à Montréal. Toutefois, le Comité olympique canadien et Patinage de vitesse Canada ont récemment annoncé que le Julievillois de 30 ans fait partie des dix athlètes et des deux entraîneurs nommés à titre provisoire pour représenter Équipe Canada en patinage de vitesse sur courte piste en vue des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, en Corée du Sud.

Rappelons que, chez les hommes, Samuel Girard, Charles Hamelin et Charle Cournoyer ont été les trois premiers à être nommés à la suite de ces sélections. Samuel Girard, qui s’est qualifié pour ses premiers Jeux, a terminé au premier rang du classement après avoir remporté sept des neuf courses, alors que Charles Hamelin a terminé deuxième aux sélections et obtenu son billet pour sa quatrième participation aux Jeux.

Du côté des femmes, Kim Boutin, Jamie Macdonald et Kasandra Bradette ont été les trois premières à être nommées à partir du classement général de ces sélections et il s’agit de leur première participation aux Jeux olympiques.

Par la suite, les dernières places sur l’équipe nationale ont été accordées à François Hamelin et à Marianne St Gelais après l’examen de leurs demandes d’exemption. Pour leur part, Pascal Dion et Valérie Maltais ont obtenu leur laissez-passer à la suite de décisions discrétionnaires. Finalement, Frédéric Blackburn et Derrick Campbell ont respectivement été nommés entraîneurs-chefs des équipes féminine et masculine.

La saison débute bientôt

Il faut préciser que ces athlètes participeront l’automne prochain à quatre compétitions de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l’ISU où ils tenteront de décrocher le nombre maximum de places fixées pour satisfaire au quota dans chacune des épreuves, dont le relais 5 000 m chez les hommes et le relais 3 000 m chez les femmes.

Patinage de vitesse Canada a souligné que les places attribuées pour satisfaire au quota de PyeongChang 2018 s’obtiennent par le biais du classement des qualifications spéciales des Jeux olympiques. Celui-ci tient compte de trois des quatre meilleurs résultats inscrits pour chaque épreuve concernée à l’occasion d’une compétition de la Coupe du monde.

Notons en terminant que la première Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste se déroulera du 28 septembre au 1er octobre prochain à Budapest, en Hongrie. Des compétitions sont également prévues du 5 au 8 octobre à Dordrecht, aux Pays-Bas, du 9 au 12 novembre à Shanghai, en Chine et du 16 au 19 novembre à Séoul, en Corée du Sud.