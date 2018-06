François Desmarais reçoit la médaille de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission, qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. »

Cette citation de Jean-Paul II (1920-2005) illustre bien la pensée de François Desmarais concernant les jeunes qu’il fréquente dans ses classes depuis les vingt-cinq dernières années. L’humain et le dépassement de soi le passionnent tout autant que l’Histoire, sa substance de prédilection.

Pour rendre hommage à son parcours professionnel remarquable, cet enseignant d’Histoire de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville a reçu le vendredi 15 juin dernier la médaille de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec. Il s’agit d’une toute nouvelle distinction créée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, et par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David.

« Rappelons que l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec vise à souligner les contributions remarquables de personnes qui se consacrent à la réussite éducative des élèves de la petite enfance à l’université », signale le cabinet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Pour sa part, François Desmarais ‒ reconnu dans sa communauté pour avoir personnifié en 2017 le seigneur Pierre Boucher lors des festivités du 350e anniversaire de fondation de Boucherville, pour avoir été choisi « personnalité canadienne de l’année 2017 » par la Légion royale canadienne, en plus d’avoir reçu la médaille du 150e anniversaire de la Confédération canadienne pour ses implications bénévoles à Boucherville, et pour être le conseiller municipal nouvellement élu dans le district 5 ‒ est l’instigateur de nombreux projets éducatifs.

Diplômé de l’Université de Montréal en Enseignement de l’Histoire et détenteurs d’un certificat en sciences sociales, François Desmarais est membre du corps professoral de la Commission scolaire des Patriotes/Eau-Vive depuis 1992 – alors qu’il n’avait que 20 ans! Il a organisé et participé à 37 voyages éducatifs comme guide historique (États-Unis, Europe et Canada) et il a enseigné notre histoire et ses fondements politiques à quelques milliers d’adolescents. Il fut également membre de plusieurs comités de travail, dont le Conseil d’établissement et le Conseil des enseignants et enseignantes.

Créatif, il fut à l’aide de collègues l’inspirateur d’un camp médiéval pour élèves de deuxième secondaire (1995), le fondateur du « Club Aventure et Voyages » de l’école Saint-Jean-Baptiste à Longueuil (1996-1997), le concepteur du « Club d’Astronomie et de Sciences spatiales » de l’École Le Carrefour à Varennes (1997-1998), l’organisateur de deux concours de fusées miniatures (1997-1998), le coresponsable du bal des finissants de l’école secondaire Saint-Jean-Baptiste (1996) et de l’école secondaire De Mortagne (2007 à 2011), l’instigateur d’une pièce de théâtre sur l’Histoire nationale (2013), l’organisateur de conférences de vétérans et d’anciens combattants lors de l’événement du « Jour du Souvenir » à l’école secondaire De Mortagne et le cofondateur du « Prix John Hendrie » – un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui réside à Boucherville – remis à un élève de quatrième secondaire.

François Desmarais est aussi le cofondateur en 2014 du Parlement étudiant de l’école secondaire De Mortagne – inauguré par l’honorable Jacques Chagnon, président de l’Assemblée nationale du Québec – et le cofondateur du tout nouveau Conseil d’élèves.

Auteur d’un conte historico-fantastique ayant pour thème le 350e anniversaire de Boucherville et dont les héros sont entre autres ses cinq enfants, François Desmarais a cédé ses droits d’auteur pour cofonder avec Marie-Ève Trudeau et Tania Normandin, toutes deux enseignantes, le « Club des 3 », une innovation en enseignement. Réunissant les enseignants de Français, d’Arts et d’Histoire, le « Club des 3 » fut un projet multidisciplinaire pour trois groupes de troisième secondaire dont le but était la création de trois romans illustrés. En 2016-2017, 86 élèves de troisième secondaire ont ainsi produit un album édité en quantité limitée, mais vendu sur Internet dans 51 pays et s’intitulant : « Les Aventuriers de la Plume céleste ».

François Desmarais est un père, un époux, un enseignant et un politicien qui vibre par les projets et qui souhaite que les jeunes découvrent la vie avec bonheur et engagement. Avec un tel parcours, il ne serait pas surprenant de le voir un jour à la tête du ministère de l’Éducation…