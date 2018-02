Franck Michel nommé directeur général au Théâtre de la Ville

Crédit photo : TVL

Monsieur Bernard Grandmont, président du conseil d’administration du Théâtre de la Ville, annonce la nomination de Monsieur Franck Michel au poste de directeur général. Actuellement directeur général de Culture Montérégie, il entrera en fonction le 3 avril prochain et succèdera à Madame Danielle Bilodeau, en poste depuis près de 15 ans.

« Au nom du conseil d’administration, je suis heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination de Franck Michel. Il a su convaincre le comité de sélection par sa grande connaissance du milieu artistique québécois, son expérience à titre de directeur général d’organismes artistiques professionnels, et sa compréhension approfondie des politiques culturelles et des enjeux de la diffusion professionnelle en arts de la scène au Québec. », rapporte Bernard Grandmont.

Résident de Longueuil depuis 2015, Franck Michel œuvre depuis plus de 25 ans dans le milieu de la culture, notamment des arts visuels. Il a mené plusieurs projets novateurs dans la région du Bas-Saint-Laurent où il a occupé la direction générale du Musée régional de Rimouski de 2008 à 2014, et du centre Est-Nord-Est, résidence d’artistes et lieu de diffusion en art contemporain, de 1999 à 2008. Il a également siégé à de nombreux conseils d’administration dont celui du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, du Festival international des Jardins de Métis, du Festi Jazz international de Rimouski et de l’Orchestre des jeunes du Québec Maritime.

Ayant su faire preuve d’audace, de vision et de créativité partout où il a œuvré, il n’y a nul doute que Franck Michel saura relever les défis de ses nouvelles fonctions au Théâtre de la Ville.

(Source : Théâtre de la Ville de Longueuil)