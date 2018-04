Franc succès pour le spectacle de Paul Daraîche à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

La salle du Centre multifonctionnel de Contrecœur était comble alors que plus de 500 personnes ont assisté au spectacle de Paul Daraîche et ses musiciens samedi 21 avril. En plus d’interpréter ses plus grands succès, M. Daraîche a offert quelques cadeaux à ses fans en invitant sa fille et son fils à l’accompagner sur scène.

« Nous considérons que cette activité a été un franc succès populaire à plusieurs niveaux : tous les billets ont été vendus à l’avance, l’audience était composée en grande majorité de gens de Contrecœur et finalement, les commentaires n’ont été que positifs à la suite de la soirée » s’est félicité René Laprade, président du Conseil d’administration du 350e anniversaire de Contrecœur.

Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à la contribution de la ville de Contrecœur, Arcelor Mittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine Canadien, Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.

Pour en savoir plus sur les festivités prévues tout au long de l’année 2018, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter le site internet www.350contrecoeur.ca ou s’abonner au fil d’information Facebook : www.facebook.com/350Contrecoeur/