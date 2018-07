Franc succès pour l’événement-surprise à la place publique

(Communiqué de presse) La Ville de Sainte-Julie a testé mardi soir une nouvelle formule pour animer la place publique en y organisant un événement-surprise. Cette initiative a connu un franc succès en attirant plus d’une centaine de curieux qui ignoraient à leur arrivée quel type de spectacle serait présenté.

Cet événement éphémère et spontané d’une trentaine de minutes a pris la forme d’une pièce de théâtre muette et humoristique racontant l’histoire d’un prétendant tentant d’impressionner sa fiancée avec sa Studebaker 1957. Ce numéro, destiné à des spectateurs de tous âges, mettait en vedette des comédiens de la compagnie de théâtre de rue Espace Forain.

Inaugurée en juin 2017, la place publique localisée à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph vient parachever la vision d’aménagement et de développement du Vieux-Village de Sainte-Julie. Elle accueille divers événements rassembleurs, dont des spectacles en plein air, les soirées dansantes, la Fête au Vieux-Village, l’illumination des décorations de Noël, etc. On y retrouve également un piano public.

Source: Ville de Sainte-Julie