La FQM organise un colloque sur la sécurité ferroviaire le vendredi 23 mars

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) présente un colloque sur la sécurité ferroviaire le vendredi 23 mars 2018 au Centre sportif Mégantic. Le Colloque sur la sécurité ferroviaire : pour préparer et protéger nos municipalités a pour objectif d’élaborer une stratégie visant à assurer la sécurité des municipalités traversées par des convois ferroviaires de matières dangereuses au Québec.

À l’occasion de ce rendez-vous, des intervenants issus de domaines diversifiés et complémentaires, en liaison avec le monde ferroviaire et son contexte environnant, exposeront leurs opinions sur la question.

Ainsi, élu(e)s, professionnels de la sécurité civile, experts du domaine ferroviaire, représentants gouvernementaux et universitaires partageront leurs expertises respectives avec les participants.

Ce colloque vise à permettre à tous les participants de réfléchir sur la préparation et la protection de s municipalités face aux risques liés au transport ferroviaire de matières dangereuses.

Thèmes

Voici les cinq thèmes qui seront abordés :

Thématique 1 : Aménagement à proximité des voies ferrées

Thématique 2 : Responsabilités et actions des gouvernements provincial et fédéral

Thématique 3 : Suivi du contenu des wagons en temps réel

Thématique 4 : Les municipalités et la gestion du risque

Thématique 5 : Formation des premiers répondants en sécurité incendie

