Formation du CABB sur les principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires le 23 novembre

Crédit photo : Mention de source : Mireille Scotto, bénévole, CABB

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les proches aidants d’aînés à la formation Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Cette dernière aura lieu le vendredi 23 novembre, de 8h30 à 12h30, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Plusieurs points seront abordés tels que l’approche à privilégier selon l’état de la personne âgée, les bons gestes à effectuer lorsque l’on transfère une personne d’une chaise, d’un lit ou d’une automobile, l’assistance à donner lorsqu’une personne utilise un déambulateur, un fauteuil roulant ou une canne.

Cette formation est adaptée à la réalité des proches aidants qui interagissent à domicile avec un aîné en perte d’autonomie. Des stratégies et des outils à découvrir permettront notamment d’adapter la salle de bain et de bien utiliser les équipements spécialisés.

L’événement est présenté gratuitement grâce au soutien financier de l’organisme L’Appui Montérégie. Les participants doivent confirmer leur présence par téléphone au 450 6559081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.

(Source : CABB)