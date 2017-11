La Fondation des maladies du coeur et de l’AVC lance sa campagne de financement dans la ville de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Au cours du mois de novembre, nous appellerons les citoyens de la ville de Verchères à la recherche de bénévoles qui accepteraient d’unir leurs forces à celles de la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC pour la campagne annuelle de porte-à-porte. La mission, si vous l’acceptez, sera de frapper aux portes de quinze à trente maisons qui vous auront été assignées, sur votre rue ou une rue voisine, afin de recueillir des dons.

Cette campagne menée par la Fondation se tiendra dès le 21 novembre. Durant cette période, il est possible qu’un de nos dévoués bénévoles frappe à votre porte afin de recueillir votre don. Merci d’être généreux et accueillants!

L’an passé, les 1 570 généreux bénévoles de la Montérégie ont permis d’amasser une somme de près de 230 000 $. Tous les dons seront réinvestis dans le financement de projets de recherche et des programmes de prévention des maladies cardiovasculaires. Merci et bravo!

Pour toute informations supplémentaires, merci de contacter Madame Marie-Josée Boucher, coordonnatrice au 450 442-6387 ou par courriel : marie-josee.boucher@coeuretavc.ca .

Les fonds amassés retournent à la maison

À propos de Coeur + AVC La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison élémentaire que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l’AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.