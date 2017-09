La Fondation du cégep Édouard-Montpetit amasse 53 000 $ pour le soutien aux équipes sportives Lynx

Crédit photo : Mélanie Dusseault

La Fondation du cégep Édouard-Montpetit a amassé 53 000 $ lors du Tournoi de golf de RBC Banque Royale Rive-Sud, le 7 septembre 2017. Cette contribution permettra d’assurer la pérennité des équipes sportives intercollégiales Lynx et l’encadrement dont elles bénéficient.

Un appui indispensable

« Avec cette somme, précise Pierre Côté, nouveau directeur général de la Fondation, le Cégep pourra continuer d’offrir des services à plus de 300 étudiants-athlètes cette année, en classe comme sur le terrain ». L’achat d’équipement de haut niveau, le transport vers des compétitions provinciales et internationales et le maintien d’une équipe d’encadrement multidisciplinaire font partie des projets rendus possibles.

Le tournoi, tenu sous la présidence d’honneur de M. Stephan Julien, président de Moderco inc., a attiré 152 golfeurs venus braver le mauvais temps pour s’exercer sur les verts. Au fil du parcours, des membres des équipes Lynx de hockey féminin, de basketball et de soccer leur ont lancé des défis supplémentaires liés à leur discipline.

Une implication marquante

Formateurs, le sport et l’implication parascolaire contribuent à garder nos étudiants sur les bancs d’école, favorisant du même coup leur réussite. Joany Leblanc-Bellemare, ancienne Lynx devenue entraîneuse-adjointe de l’équipe de volleyball féminin division 1, a d’ailleurs partagé son expérience. « Avec les Lynx, a-t-elle souligné, j’ai développé un sentiment d’appartenance incroyable, j’ai gagné en maturité et j’ai pris conscience que le niveau universitaire était à ma portée ; c’est aussi ce qui m’a gardée accrochée, comme plusieurs, malgré les défis rencontrés dans mon parcours scolaire ».

Le Cégep célèbre cette année son 50e anniversaire de création et les Lynx contribuent depuis déjà 35 ans à l’évolution de toute cette jeunesse, choyée de pouvoir s’entraîner dans le plus grand centre sportif du réseau collégial, qui souligne aussi son 35e anniversaire en 2017.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)

