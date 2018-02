La Fondation les Amis de La CASA tiendra son 21e souper-bénéfice le 9 mai

Pour la 21e année, la Fondation les Amis de la CASA convie la population à son souper-bénéfice au profit de l’organisme Hébergement La Casa Bernard-Hubert. L’événement, encore animé par le journaliste Paul Larocque, se tiendra le 9 mai au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Une nouvelle présidente d’honneur, la femme d’affaires Nancy Lussier, vice-présidente et directrice générale de la firme Terracam, Équipement International, a choisi d’épouser cette noble cause.

« Cet organisme répond à un besoin essentiel de notre communauté en Montérégie et sur la Rive-Sud; il accompagne et vient en aide dans une démarche de réinsertion sociale des hommes en difficultés et sans abri », a expliqué Mme Lussier. Celle-ci est également présidente de la Chambre de commerce et d’industrie Canada-Cuba. Il allait de soi de donner une couleur appropriée à l’activité-bénéfice de la Fondation. En ce sens, la soirée se déroulera sous le thème de Cuba, une destination choyée par de nombreux Québécois.

Le porte-parole de l’organisme, JiCi Lauzon, en sera à sa troisième participation à ce souper annuel. Il prévoit y présenter un spectacle d’une quarantaine de minutes. Compte tenu de la thématique annoncée, il pigera dans son répertoire espagnol pour l’occasion.

Hébergement La Casa Bernard-Hubert existe depuis plus de 30 ans. Cet organisme héberge et soutient des personnes sans domicile fixe qui souhaitent s’investir dans une démarche de changement. Ses services sont répartis à deux endroits : la CASA et le Relais. Située dans le Vieux-Longueuil, la CASA peut accueillir une vingtaine d’hommes pour une durée variable, jusqu’à six mois au besoin. Durant leur séjour, les personnes accueillies ont accès à un service d’évaluation, d’orientation et de références, un accompagnement psychosocial, un plan de séjour personnalisé et une présence 24 heures sur 24.

Quant au Relais, il a pignon sur rue dans l’arrondissement de Saint-Hubert. Il s’agit d’appartements transitoires pouvant accueillir une quarantaine d’hommes avec ou sans enfants pour une durée maximale de deux ans et demi. Les usagers peuvent y recevoir un soutient et un accompagnement individuel, un support à la vie associative et vivre dans un environnement sain et sécuritaire pour les enfants.

De son côté, la Fondation les Amis de La CASA soutient exclusivement Hébergement La Casa Bernard-Hubert dans la réalisation de sa mission. Pour obtenir des billets pour le prochain souper-bénéfice, il suffit de communiquer avec le vice-président de l’organisme, Alain Langlois, au 514-386-1517.