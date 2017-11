Le fondateur de Contrecœur assiste à l’assermentation des élus

Crédit photo : Courtoisie

Antoine Pécaudy, fondateur de la Ville de Contrecœur et les membres du Conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur félicitent les élus pour leur élection ou réélection : Maud Allaire (mairesse), Jonathan Paris (district no.1), Claude Bérard (district no.2), Steve Hamel (district no.3), Dominique Doyon (district no.4), André Gosselin (district no.5), Jean Grenier (district no.6).

« L’implication des gens de la communauté dans la gestion de ma ville et le désir d’améliorer la qualité de vie des Contrecœuroises et Contrecœurois au quotidien, sans oublier la vie économique bien sûr, est fort méritoire et doit être applaudie » a noté M. Pécaudy présent à l’assermentation des élus.

« L’année 2018 sera une année remplie de festivités pour la Ville de Contrecœur avec les célébrations du 350e anniversaire de la fondation de la ville. C’est avec beaucoup de « fierté » que je me joins à Antoine Pécaudy, pour féliciter les élus et promettre que la Corporation fera tout en son pouvoir pour faire de chaque activité prévue au calendrier un succès sur toute la ligne! » a ajouté M. René Laprade, président de la Corporation du 350e anniversaire de Contrecœur.

Au sujet de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur

La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur est formée de bénévoles provenant des différents milieux qui composent la communauté. Les personnes formant le conseil d’administration sont les suivantes : Yves Beaulieu, Pier-Yves Caisse, Denis-Charles Drapeau, Gabriel Laprade, René Laprade, Alain Levasseur, Catherine Paquette et Suzanne Parmentier, Jean-Luc Duchesne, chef – division vie communautaire de la Ville.

Pour en savoir plus sur les festivités prévues tout au long de l’année 2018, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter le site internet http://350contrecoeur.ca/ ou et s’abonner au fil d’information Facebook : https://www.facebook.com/Contrecoeur350ans/