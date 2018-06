Fleuve à vélo, découvrez le fleuve autrement!

Crédit photo : Courtoisie

Les mairesses de Repentigny et de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, mesdames Chantal Deschamps et Chantal Rouleau, ainsi que le maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, sont heureux d’annoncer le retour du projet Fleuve à vélo, une navette fluviale interrives qui sera en service jusqu’au 3 septembre 2018.

Pour une cinquième année, les trois villes se sont unies afin d’offrir ce service aux citoyens de leurs municipalités. Ce projet est la concrétisation d’un désir de mettre en valeur les berges et d’offrir une opportunité originale aux citoyens de découvrir les beautés du fleuve Saint-Laurent tout en explorant les municipalités environnantes en empruntant les réseaux cyclables.

La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, est ravie que cette initiative, qui connait un succès grandissant d’année en année, soit reconduite : « Je suis ravie que ce projet soit de retour pour une cinquième année. Le fleuve est là tout près, nous devons en profiter! Il est grand temps de mettre les transports collectifs, actifs et alternatifs au premier plan et d’offrir un service de navette fluviale au plus grand nombre de citoyens possible! Et puis, il y a tellement de lieux culturels et naturels à découvrir, pourquoi ne pas le faire en même temps qu’une balade sur le fleuve », a-t-elle déclaré.

« L’activité Fleuve à vélo est un incontournable de la belle saison! Chaque été, la navette nous transporte le long du majestueux Saint-Laurent à la découverte des beautés cachées de nos trois municipalités. Un arrêt à Repentigny s’impose, puisque la Ville et ses attraits s’animent d’une programmation des plus festive, à commencer par l’Espace culturel, où plus de 20 artistes célèbres dévoileront tout l’été leurs œuvres en arts visuels dans le cadre de l’exposition Créer : l’été des rencontres improbables. Les raisons ne manquent pas pour faire escale chez nous! », indique la mairesse de la Ville de Repentigny, Mme Chantal Deschamps.

« Nous invitons la population à venir découvrir le fleuve et jeter un regard sur les magnifiques vues qu’offrent les berges, les îles de Varennes et le patrimoine bâti des villes riveraines. À pied ou en vélo, Varennes vous souhaite la bienvenue! », affirme le maire de Varennes, M. Martin Damphousse.

Une programmation récréotouristique diversifiée

Cet été, les villes sont prêtes à accueillir les visiteurs avec une programmation diversifiée et de nombreux attraits.

À leur arrivée à Pointe-aux-Trembles, les plaisanciers auront la chance de visiter le site patrimonial de la Maison Antoine-Beaudry et une exposition extérieure qui retrace l’histoire de ce lieu. Ils pourront ensuite sillonner le vaste réseau cyclable et découvrir deux circuits patrimoniaux qui permettent d’admirer de belles maisons victoriennes et bâtiments ancestraux. L’arrondissement vibrera également tout l’été au rythme de plus d’une centaine d’activités et spectacles gratuits en plein air. La programmation estivale complète et une carte du réseau cyclable est disponible aux trois points d’embarquement de la navette ou sur le site web de l’arrondissement : www.ville.montreal.qc.ca/rdp-pat.

Prêt, tout près, j’y vais! À Repentigny, cyclistes et marcheurs pourront prendre une pause bien méritée au parc-plage situé à deux pas de la descente du quai d’embarquement de la navette. Ce site enchanteur se caractérise par l’aménagement d’une passerelle de bois sur pilotis, laquelle est attachée à la piste cyclable reliant le parc Saint-Laurent au parc de l’Île-Lebel. Les visiteurs pourront également prolonger leur visite au Moulin Grenier, infrastructure emblématique de Repentigny, ou encore, en prenant part à l’un des nombreux événements pour la famille de la programmation estivale. Sans oublier l’Espace culturel, situé au centre-ville, qui s’anime tout l’été avec une foule de spectacles en plein air. Musique, théâtre, arts visuels, il y en a pour tous les goûts! www.recreotourismerepentigny.com

De son côté, la Ville de Varennes propose une foule d’activités aux citoyens. Sous forme de carte routière, son Carnet estival est disponible pour les cyclistes et les utilisateurs de la navette Fleuve à vélo. Il renferme toutes les informations sur les spectacles gratuits, les fêtes de quartier, les activités dans les parcs, les restaurants, le réseau cyclable et bien plus encore. Voici également le lien pour le consulter sur la page d’accueil du site Internet de la Ville de Varennes: www.ville.varennes.qc.ca

Horaire et tarifs de la navette fluviale

Du lundi au vendredi, jusqu’au 31 août, le bateau empruntera, à raison de cinq fois par jour, les eaux du fleuve Saint-Laurent en s’arrêtant d’abord au quai de la maison Antoine-Beaudry, situé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, puis au parc de la Commune à Varennes, pour finalement se rendre au parc Saint-Laurent à Repentigny. Les citoyens pourront également profiter de la navette fluviale les fins de semaine du 22, 23 et 24 juin, 30 juin et 1er juillet et 1er, 2 et 3 septembre.

La tarification est déterminée en fonction d’un aller simple et inclut les taxes : 13 ans et plus, 10 $, 6 à 12 ans, 5 $, moins de 5 ans, gratuit, et tarif familial (2 adultes, 2 enfants), 25 $. Les citoyens peuvent également naviguer entre les trois villes sans débarquer au coût de 20 $. L’achat des billets se fait à bord du bateau lors de l’embarquement. Seuls les paiements en argent comptant sont acceptés.

Pour obtenir de plus amples informations, les citoyens sont invités à communiquer avec Croisières Navark au 514 871-8356 ou à visiter navark.ca.