Fin devancée du rejet d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent

La Ville de Longueuil confirme la fin du rejet d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent trois jours et demi plus tôt que prévu. Une planification rigoureuse, des travaux sans anicroche ainsi qu’une exécution impeccable des équipes qui se sont relayées jour et nuit sur le chantier, ont permis la remise en fonction de la station de pompage Lafrance cet après-midi. La Ville continuera d’assurer un suivi serré de la qualité de l’eau, notamment par la prise d’échantillons et l’analyse dans une vingtaine d’endroits différents au cours des prochains jours. Un avis officiel sera émis sur le site Internet de la Ville à longueuil.quebec/travaux-fleuve et sur les pages de ses comptes Facebook et Twitter lorsque l’interdiction de contact à l’eau du fleuve sera levée.

Finalisation des travaux

Pour finaliser l’ensemble des travaux, la Ville procèdera dans les prochains jours au bétonnage des joints, au remblai, à la réparation d’une conduite d’aqueduc, au retrait des plates-formes, au nettoyage, à l’inspection ainsi qu’à la remise en état des rives.

L’environnement, une priorité pour la Ville

Rappelons que devant la nécessité de procéder à des travaux d’envergure sur une conduite d’eaux usées, la Ville de Longueuil a opté pour le scénario qui occasionnerait le moins de conséquences sur la faune et l’environnement, les usagers du fleuve et les citoyens. C’est pour cette même raison qu’elle a décidé de donner le coup d’envoi du chantier à l’automne, après avoir préalablement obtenu toutes les autorisations des autorités compétentes afin de respecter les normes environnementales en vigueur. La Ville avait de plus demandé à la population et aux entreprises du secteur de limiter leur consommation en eau afin de réduire la quantité d’eaux usées rejetées dans le fleuve. Finalement, rappelons que ces travaux n’ont pas affecté le service en eau potable à la population ni entraîné d’entrave à la circulation.

(Source : Ville de Longueuil)