Fêtes du 350e de Contrecoeur: une Fête des flocons pas comme les autres!

Ça y est, l’année 2018 est entamée et s’amorcent maintenant les premières activités de la programmation du 350e anniversaire de Contrecœur. Alors que certaines activités de la programmation sont complètement nouvelles, d’autres n’en sont pas à leur première édition et se voient bonifiées à l’occasion des festivités entourant la fondation de la Ville. Pour les premières dates au calendrier, nous avons justement droit à une nouvelle activité suivie d’une journée d’activités bonifiée.

Depuis 11 années, l’équipe du Parc régional des Grèves organise la Fête des flocons qui se déroule toujours lors du troisième dimanche du mois de janvier.

Les résidents de Contrecœur et des environs sont conviés sur un des plus beaux sites naturels de la région pour une soirée suivie d’une journée toutes deux remplies de surprises à l’occasion de la Fête des flocons, édition 350e.

Samedi 20 janvier de 17h à 22h (NOUVELLE ACTIVITÉ) : une balade nocturne où petits et grands seront transportés dans un monde fantastique de contes et de légendes. Un éclairage féérique et animé tout au long d’un parcours d’environ un kilomètre saura constituer un décor jamais vu encore à Contrecœur et créer des souvenirs pour tous. Une occasion unique de vivre une expérience haute en lumière! Repas BBQ – burgers de porc effiloché, saucisses européennes et autres ($) – bar ($), chocolat chaud et guimauves disponibles sur place à compter de 17h.

Dimanche 21 janvier de 10h à 16h (ACTIVITÉ BONIFIÉE) : joues rouges assurées pour toute la famille à la suite d’une journée incluant glissade, traineaux à chiens ($), raquette, patinoire, ski de fond, yoga hivernal, carrousel de poneys, présence d’Antoine Pécaudy (fondateur de la ville de Contrecœur) et de Bouclette et autres animations diverses, etc. Une Fête des flocons vraiment pas comme les autres!

Habillez-vous chaudement et emmenez votre famille et vos amis pour profiter des joies de l’hiver dans un environnement nature à quelques pas de la maison!

Pour en savoir plus sur la fin de semaine du 20 et 21 janvier 2018 au Parc régional des Grèves, visitez www.coloniedesgreves.com ou composez le 450 742-4767. Pour en savoir davantage sur les festivités prévues tout au long de l’année 2018, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter le site internet http://350contrecoeur.ca/ ou et s’abonner au fil d’information Facebook : https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

