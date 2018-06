Une fête des voisins qui ne passera pas inaperçue à Saint-Amable!

Crédit photo : Courtoisie

Un bel événement ne passera pas inaperçu à Saint-Amable alors que quatre amis de la rue Bénard organiseront une grande fête des voisins le samedi 9 juin prochain, de 11 h à 17 h. L’an dernier, les quatre complices ont préparé un petit party du genre et ils ont accueilli une soixantaine de personnes. Toutefois, cette année, ils ont décidé de monter d’un cran puisqu’ils espèrent rassembler entre 100 et 150 participants. Pour y arriver, ils offriront gratuitement des hotdogs, des popsicles, du pop-corn, des bonbons, de l’eau, du jus et des liqueurs.

Plusieurs commerçants locaux leur donneront un coup de main, dont le restaurant Miss Linda qui fournira de la pizza, le BMR qui leur remplira deux bombonnes de propane, sans compter que Ba-Da-Boom Location leur prêtera une mascotte et des jeux gonflables. Il y aura aussi sur place un kiosque d’échange de toutous, des ballons, une piscine à pêche pour les jeunes, des petits vélos avec un lave-auto, une guerre de « ballounes » d’eau et plus encore!

Les quatre voisins hors de l’ordinaire ont assumé le maximum de dépenses pour offrir gratuitement cette grande fête pour tous ceux qui viendront fêter avec eux! « Nous vous invitons à faire un petit tour à la fête afin de démontrer que Saint-Amable est une ville hyper familiale et accueillante et que la rue Bénard est la meilleure! », de lancer Audrey Côté, qui fait partie d’un quatuor incroyable!