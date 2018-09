Fête pour le 5ième anniversaire des Petits frères de Longueuil dimanche après-midi à la Résidence Paul Pratt

En partenariat avec les Habitations Paul Pratt, Les Petits Frères de Longueuil souligneront la journée Internationale des Aînés et leur 5ème anniversaire le dimanche 30 septembre.

Un après-midi douceur et musique

Sous le thème ‘’Douceur et Musique’’ un concert offert gracieusement par nos partenaires Mme Roxane Potvin et M. François Jutras animeront et feront danser les participants au rythme de leurs musiques et chansons. Nos Vieux Amis, accompagnés de bénévoles, seront comblés de bonheur lors de cette journée agrémentée par la présence de notre porte parole, Henri Chassé. Plusieurs autres invités se joindront à nous pour célébrer ces deux évènements, dont les représentants des Habitations Paul Pratt, la Directrice Générale des Petits Frères, Mme Caroline Sauriol et Monsieur Pierre Desmarais, président des Petits Frères de Longueuil.

Aussi, durant ce même week-end, nos Vieux Amis qui ne pourront se joindre à la fête, seront visités par des bénévoles qui leur apporteront un cadeau symbolique et petites douceurs sucrées.

(Source : Petits frères de Longueuil)