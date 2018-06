La Fête Nationale du Vieux-Longueuil propose une série d’activités les samedi 23 et dimanche 24 juin

Radio-Radio et grande fête de deux jours.

La programmation de la Fête du Vieux-Longueuil, organisée par la Corporation du Vieux-Longueuil en fête, en est une qui rejoindra sans contredit le public qui aime s’amuser et chanter en français reflétant ainsi la vitalité et la diversité des scènes musicales actuelles.

La soirée du samedi 23 juin sera un crescendo musical et émotif! Ainsi, la fête débutera tout doucement à compter de 18 h sur la grande scène Desjardins avec la magnifique Marilyne Léonard. Dès 20 h, ce sera au tour de Sylvain Turcotte, chanteur à la voix éraillée et guitariste autodidacte de Longueuil, d’interpréter un répertoire 100 cent pour cent québécois, tout juste après les discours protocolaires d’usage. Le paroxysme des festivités sera atteint lorsque le duo hip-hop RADIO-RADIO fera vibrer les Longueuillois à plein régime. Ce duo fait des vagues partout où il passe, un groupe qui est la preuve vivante que la langue n’est pas une barrière dans l’industrie musicale. Avec leur accent Néo-Brunswickois et leurs joyeux refrains, ce duo est l’exception qui confirme la règle. Ainsi, les deux rappeurs auront l’honneur de baigner dans le « grand jacuzzi Longueillois de la rue St-Charles » ! Le spectacle sera animé par Mme Nadine Brière, comédienne, diplômée du Conservatoire d’art dramatique en 2016, danseuse et musicienne.

Et le dimanche 24 juin, les festivaliers seront invités à des animations toutes aussi variées dont le yoga en plein air, le pique-nique festif St-Hubert, cours de rouli-roulant, danse pour tous les goûts (folklorique, en ligne et contemporaine), mini-tennis, les sports en démonstration à l’Espace Jean-Béliveau, le camion Graffiti Dose-Culture, les jeux gonflables sur la rue St-Charles, une trentaine d’artisans, sans oublier la traditionnelle messe de la St-Jean. De plus, il y aura pour le bonheur des festivaliers la Bastringue, une petite scène extérieure aménagée devant un espace festif et coloré avec une programmation musicale diversifiée. Les festivaliers peuvent aussi visiter la Maison de la culture où se tient « La Pastèque fête ses 20 ans : une exposition dessinée. »

(Source : Ville de Longueuil)