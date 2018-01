La Fête au lac est de retour les 27 et 28 janvier prochains à Sainte-Julie

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie invite tous les citoyens à profiter des joies de l’hiver et à participer en grand nombre à la Fête au lac qui se tiendra au parc Edmour-J.-Harvey les 27 et 28 janvier prochains.

Des activités gratuites pour tous

Le samedi 27 janvier, de 19 h à 22 h, un DJ fera bouger petits et grands lors du patinage libre. Du chocolat chaud et de la tire sur neige seront offerts. Vers 20 h 30, un feu d’artifice viendra illuminer la soirée.

Le dimanche 28 janvier, de 12 h 30 à 16 h 30, une variété d’activités est offerte, comme de l’animation et de la musique, des spectacles pour les enfants et des manèges verts, sans oublier des structures de jeux et des jeux de table. Les participants pourront aussi s’initier au vélo à pneus surdimensionnés (fat bike) et se réchauffer avec une dégustation de guimauves et de fondue au chocolat ainsi qu’avec des boissons chaudes. Si la température le permet, le lac sera aussi ouvert pour le patinage libre.

Les citoyens sont invités à se rendre à l’événement avec la navette qui fera le trajet le dimanche 28 janvier de 12h à 16h30 entre le stationnement situé devant l’hôtel de ville et le parc Edmour-J.-Harvey. Des véhicules circuleront en continu entre les deux sites. Les automobilistes pourront aussi utiliser le stationnement de l’école du Grand-Chêne ainsi que sur les rues avoisinantes du parc.