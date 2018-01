FÊTE AU LAC – ANNULATION DE LA PROGRAMMATION DU SAMEDI SOIR MAIS MAINTIEN DES ACTIVITÉS DIMANCHE

Crédit photo : iStock

En raison des précipitations de pluie annoncées pour le samedi 27 janvier, la Ville de Sainte-Julie annule la Disco sur patins et les feux d’artifice prévus ce soir-là au parc Edmour-J.- Harvey et les reporte au samedi 10 février 2018 à l’occasion de la Disco sur patins de la Saint-Valentin. Par contre, les activités prévues le dimanche 28 janvier sont maintenues.

Les activités du dimanche 28 janvier maintenues

Malgré l’annulation de la Disco sur patins du samedi soir, les activités de la Fête au lac prévues le dimanche 28 janvier se dérouleront comme prévu. En effet, de 12 h 30 à 16 h 30, une variété d’activités sera offerte, comme de l’animation et de la musique, des spectacles pour les enfants et des manèges verts, sans oublier des structures de jeux et des jeux de table. Les participants pourront aussi s’initier au vélo à pneus surdimensionnés (fat bike) et se réchauffer avec une dégustation de guimauves et de fondue au chocolat ainsi qu’avec des boissons chaudes. Grâce à la collaboration de nombreux partenaires, toutes ces activités seront gratuites.

Les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville de Sainte-Julie et sa page Facebook officielle pour connaître tous les détails de la Fête au lac du 28 janvier et de la Disco sur patins de la Saint-Valentin du 10 février prochain.