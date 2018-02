La fête au lac à Sainte-Julie: le plaisir est toujours au rendez-vous!

Dame Nature a été un peu capricieuse à la fin de janvier, de sorte qu’en raison des précipitations de pluie annoncées pour le samedi 27, la Ville de Sainte-Julie a décidé d’annuler la Disco sur patins et les feux d’artifice prévus ce soir-là au parc Edmour-J.-Harvey et les a reportés au samedi 10 février prochain à l’occasion de la Disco sur patins de la Saint-Valentin. Par contre, les activités prévues le dimanche 28 janvier ont été maintenues, au grand bonheur de tous!

Heureusement, la température était agréable lors de la journée du 28 et des centaines de jeunes et moins jeunes ont pu prendre part aux nombreuses activités proposées comme les structures de jeux gonflables, les spectacles pour les enfants, les jeux de table, l’initiation au vélo à pneus surdimensionnés (« fat bike »), etc. Par contre, en raison de la pluie de la veille et du temps doux, le patinage sur le lac des Outardes a été lui aussi annulé.

Disco sur patins de la Saint-Valentin

La Ville de Sainte-Julie soulignera la Saint-Valentin avec une disco sur patins le samedi 10 février de 19 h à 22 h au parc E.-J.-Harvey. Vers 20 h 30, un feu d’artifice viendra illuminer la soirée. L’activité s’adresse à des patineurs de tous âges et le port d’un casque protecteur est fortement recommandé. En cas de mauvaise température, l’activité sera annulée. Les citoyens pourront consulter le www.ville.sainte-julie.qc.ca, les comptes Facebook ou Twitter de la Ville pour vérifier la tenue de l’évènement.