La Fête des Joues Rouges à Verchères: du plaisir par une belle journée!

Crédit photo : Courtoisie

Le 17 février dernier se déroulait la Fête des Joues Rouges à Verchères par une belle journée douce et clémente. C’est sous le thème de « La croisière s’amuse » que les organisateurs ont voulu souligner la fête d’hiver.

Plusieurs joues rouges étaient au rendez-vous lors de cette journée. Concours de boîte à savon, compétition de glisse en crazy carpet, structure gonflable, les mascottes Alvin et les chipmunks, tour de carriole avec chevaux, animation avec le Groupe Scout de Verchères pour une journée des plus amusantes. Les pompiers ont pris leur courage à deux mains et sont venus glisser avec les jeunes dans les grandes glissades. Le concours de danse sur la piste de danse en plein air a rassemblé petits et grands pour terminer cette journée en chantant et en dansant.

La Maison des jeunes nous concoctait, en plein air, de bons hot-dogs sur charbon de bois et de la délicieuse soupe maison et le Cercle des fermières Verchères était installé dans la salle du Conseil de la mairie et offrait café, chocolat chaud ainsi que de merveilleux cornets sucrés… un pur délice!

L’objectif de La Fête des Joues Rouges est de rassembler enfants, parents et amis pour des activités extérieures gratuites et ainsi bouger au grand air et créer de l’animation au cœur de Verchères tout en profitant des belles glissades aménagées au parc des Pionniers.

La Municipalité de Verchères félicité tous les gagnants des différents concours et remercie ses organisateurs, employés et bénévoles pour l’animation de cette journée. Soyez des nôtres l’an prochain!