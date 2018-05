Festival jeunesse à Contrecoeur: un spectacle gratuit mettant en vedette les jeunes talents d’ici et de la région

Crédit photo : Courtoisie

Depuis près de 15 ans, les maisons des jeunes de la région organisent un festival d’une journée où les jeunes de 12 à 17 ans montent tour à tous sur scène pour présenter leur talent. Cette année, le spectacle a lieu le samedi 26 mai à 19h et c’est dans la ville de Contrecoeur que ça se passe! Certains jeunes jouent de la musique, d’autres dansent, on y verra aussi des comédiens, bref, des artistes! Cet événement se veut une fenêtre sur l’univers des jeunes: découvrez leurs passions, leurs rêves, leurs arts. Vous serez épatés de voir à quel point les jeunes ont du talent! Et en plus, il s’agit d’un événement ouvert à tous et gratuit. L’invitation est donc lancée : passez quelques heures en compagnie des artistes de la relève.

Alain Guimond, directeur de la Maison des jeunes de Contrecoeur est très enthousiaste dans ses propos « Les jeunes ont du talent et sont audacieux! D’ailleurs, le Festival Jeunesse est une façon d’exprimer son talent, de partager une passion et surtout, de vivre une expérience qui ne s’achète pas! ». Le Festival Jeunesse, c’est aussi le moment de souligner et de récompenser les jeunes qui se sont impliqués au sein de leur communauté. Ainsi, encore cette année, six boursiers, soit un par maison de jeunes, se verront attribuer la bourse « À toute Jeunesse ».

Non seulement on verra des jeunes sur la scène, mais ce sont aussi eux qui travailleront en coulisse, avec des experts, pour produire ce spectacle. Derrière la scène, les jeunes gagneront aussi de précieuses expériences de travail qui s’ajouteront à leur bagage de compétences. « J’ai participé à titre de bénévole du côté logistique et technique de plusieurs événements alors que j’étais plus jeune. Toutes ces expériences ont été pour moi un tremplin et aujourd’hui, j’utilise au quotidien certaines compétences acquises à travers le bénévolat » affirme Pier-Yves Caisse. Ce dernier siège aujourd’hui entre autres au conseil d’administration et agi à titre de responsable de la logistique de deux entités importantes de Contrecoeur: la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur et les Événements Diable au cœur.

Au sujet du Festival Jeunesse

Cet événement est organisé par les Maisons des Jeunes de Boucherville, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie Varennes et Verchères, le Festival Jeunesse a pour but d’offrir une expérience de scène incomparable aux jeunes artistes tout en promouvant bien sûr, le talent local. Des apprentis techniciens de scène et de jeunes photographes/vidéastes prendront aussi part au festival afin de développer leur créativité et de mettre un œuvre un spectacle 100% ados et gratuit.