Festival d’été de Saint-Amable : musique, animation et derby pour le plaisir des festivaliers

La première édition du Festival d’été de Saint-Amable se tiendra les 12 et 13 août prochains au parc Le Rocher. C’est une fin de semaine bien remplie qu’ont organisée le Centre d’entraide bénévole et la Maison des jeunes de Saint-Amable, en collaboration avec l’organisme La Boussole et la municipalité.

Les organisateurs proposent une programmation pour tous les goûts. Il y aura notamment un tournoi de poker, des jeux gonflables pour les enfants ainsi que de l’animation pour eux, de même que des activités intergénérationnelles.

La musique sera bien en évidence lors du Festival puisqu’il y aura des chansonniers ainsi que des groupes locaux qui offriront plusieurs spectacles pour l’occasion, dont BallJoint, Jean-François Lessard et l’artiste bien connu Daniel Boucher.

BallJoint est formé de quatre musiciens spécialisé dans le classic rock. Ils seront en performance pour la première partie de Daniel Boucher, le samedi soir. Ce dernier, récipiendaire de plusieurs prix Félix de l’ADISQ, offre toujours des prestations énergiques sur scène et sait comment faire lever la foule à coup sûr.

Jean-François Lessard est auteur-compositeur-interprète et réalisateur musical. Guitariste et chanteur autodidacte, c’est en voyageant durant près de cinq ans dans plus d’une vingtaine de pays qu’il a développé son goût pour la chanson à texte. Depuis une quinzaine d’années, il a présenté ou participé à plus de 1500 spectacles, manifestations et festivals au Québec, en Europe et ailleurs dans le monde. Il a, à son actif, trois albums disponibles sur le marché.

Les amateurs seront heureux de savoir que le traditionnel derby de démolition sera également en vedette durant les deux jours de l’événement. Pour concourir, les participants doivent s’inscrire auprès d’André Bienvenue, du groupe de promotion Les Gladiateurs de la route.

Les organisateurs attendent 2 500 festivaliers. Les billets pour l’événement sont en vente à la bibliothèque municipale, au Centre d’entraide bénévole et à la Maison des jeunes. Beau temps, mauvais temps, les activités ont lieu. Les coûts sont de 15$ ou 20$ pour les 13 ans et plus, pour une ou deux journées ; de 50$ pour une famille de deux adultes et deux enfants ; de 7$ ou 10$ pour les 6-12 ans, pour une ou deux journées ; et gratuit pour les 0-5 ans.