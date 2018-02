Festival de la Brimbale de Contrecœur – édition 350e

Crédit photo : Courtoisie

Le Festival de la brimbale édition du 350e de Contrecœur aura lieu les 17 et 18 février prochain. Organisé par l’Association chasse et pêche de Contrecœur, l’événement sera bonifié en 2018 à l’occasion du 350e anniversaire de Contrecœur. Cette activité annuelle se veut une sortie hivernale amicale, familiale, rassembleuse et festive destinée à démystifier la pêche blanche. Une occasion sans précédent de découvrir les plaisirs de la pêche blanche et un site unique.

Le village de pêche blanche de Contrecoeur est à la fois impressionnant et fascinant. Entre l’ouverture du site en début de saison et la fermeture à la fin de l’hiver, un village instantané se déploie directement sur le Fleuve : maisonnettes, rues, signalisation et installations de loisirs (patinoires, espaces de pêche, terrain pour pratiquer le ski de fond, la raquette et autres sports de plein air). Pour le Festival de la brimbale cette année s’ajouteront sur le site le temps d’une fin de semaine plusieurs éléments d’intérêt dont un bistro, un bar à guimauve, une discothèque et même un feu d’artifice!

Selon David Joly, vice-président de l’Association chasse et pêche de Contrecœur et organisateur de l’événement, « jamais nous n’aurons offert autant d’activités durant une fin de semaine! Nos objectifs sont de faire découvrir aux Contrecoeuroises et Contrecœurois notre petit joyau, de démystifier la pêche blanche auprès des citoyens d’ici et surtout de faire vivre une expérience hivernale authentique et accessible aux petits et aux grands. La vue est magnifique sur le fleuve, le coucher de soleil éblouissant et les navires qui passent tout près forment un paysage parfois surréel. Vous savez, la pêche est souvent un prétexte pour se retrouver en famille et entre amis sur le fleuve et passer de bons moments ensemble ». M. Joly s’est empressé d’ajouter : « sans oublier que nous avons ici à Contrecœur, la plus grosse brimbale au monde! Il s’agit d’un accessoire photo indispensable pour vous photographier et ajouter à votre album de selfies! ».

« Pour nous, dans le cadre de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur, il était nécessaire d’inclure des activités en lien avec l’histoire de la communauté » a déclaré René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. La pêche blanche est pratiquée ici depuis des dizaines d’années et l’accès au fleuve gelé l’hiver ne date pas d’hier! « D’ailleurs, Lavaltrie située directement en face de Contrecœur de l’autre côté du fleuve, était accessible et considérée comme notre ville voisine. C’était avant que le trafic sur la voie maritime empêche le pont de glace de se former. Avec toute la programmation prévue à l’horaire de la fin de semaine, nous sommes d’avis que l’équipe de l’Association chasse et pêche de Contrecœur réussira à faire vivre une expérience nouvelle et inoubliable à ceux et à celles qui n’ont jamais eu l’occasion de se rendre au village de pêche blanche » a ajouté M. Laprade.

L’accès au site est exceptionnellement gratuit durant la journée et la soirée du samedi 17 février. Vêtements de neige, bottes chaudes, mitaines, tuques et foulards sont recommandés pour s’assurer de vivre l’expérience agréablement. Vente de hot-dog et service de chocolat chaud, café et autres boissons disponibles sur place. Une discothèque temporaire installée directement sur le fleuve fera danser les petits et les grands dès la tombée du jour et un feu d’artifice est prévu à 18h30. Quant à la journée du dimanche 18 février, le site est accessible gratuitement toute la journée pour les enfants alors qu’on demande 4$ pour l’accès aux adultes. Au menu, plusieurs activités dont une chasse aux trésors, des cliniques sur les techniques de pêche, sessions d’interprétation et des stations permettant l’essai de la pêche blanche.

L’indispensable horaire détaillé des activités des deux journées est disponible en suivante ce lien : http://acpcontrecoeur.com/peche-blanche-sur-la-glace/le-festival-de-la-brimbale.html En cas d’intempéries, le festival sera annulé.

Le site est situé à 45 minutes de Montréal au 6440, Marie-Victorin à Contrecœur.

Cette activité est rendue possible grâce à la participation de plusieurs partenaires dont Héritage Faune, le ministère des Faunes, Forêts et Parcs, le Port de Montréal et bien sûr, le 350e anniversaire de Contrecœur et ses partenaires dont Grantech, Rona, Syndicat des métallos/Fonds de solidarité FTQ et Yara Canada.

Au sujet de l’Association chasse et pêche de Contrecœur

L’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur a vu le jour en 1976. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif qui compte sur l’appui de ses membres dont l’activité principale est d’opérer le site de pêche de Contrecoeur et de promouvoir la pêche estivale avec son tournoi d’été. L’Association agit en tant que pourvoirie pour la pêche sur la glace à Contrecœur.