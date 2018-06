Le Festival country de Saint-Amable est de retour!

Crédit photo : Courtoisie

Le Festival country de Saint-Amable était une tradition bien ancrée dans la région durant plus de 25 ans, mais il a pris fin abruptement en 2005, ce qui a causé un grand vide pour ses nombreux amateurs. Heureusement, Robert McDuff et Clairette Gemme McDuff ont décidé de faire revivre l’événement l’an dernier et le couple a été ravi de la réponse positive du public, de sorte que le festival est de retour cette année au parc Le Rocher, du 5 au 8 juillet prochain.

Ceux qui aiment la musique et la danse country seront servis à souhait, car la brochette d’invités est des plus intéressantes : Dani Daraîche, André Barriault, Steeve Desmarais, Pamela Rooney, Katty Bessette, David Bernachez, Kathy Lavigne, sans compter M.C. Benoît Bélanger, Gilles Salvas et compagnie, Alexandre et Alexandre Jr Meunier, Régis Gagné, Marie-Chantal Cartier, Gervais Boulet, Louis Bérubé, M.C. Julie Fournier, Lyne Côté, Bobby Deschamps, Julie Fournier, Dany Duke et The Northern, Dark Whisky Band, Dan Roy, Danielle Héroux, Carl Cadorette, Sonia Champagne, ainsi que Guy Tremblay. « On en a des pas mal bons! », de rire Clairette Gemme McDuff.

« Il y a des gens qui font les différents festivals country dans la région et qui s’étonnent qu’il y ait autant de jeunes à notre événement, ils n’en reviennent pas! Je leur dis que nous avons été élevés dans le country; c’est en nous autres! Il faut dire que la ville a une population jeune et ça explique aussi qu’il y en ait autant. Et je pense qu’ils s’ennuyaient de leur festival! », de lancer la responsable de cette édition 2018.

Les amateurs de musique country et de danse seront particulièrement gâtés durant ces quatre jours des plus festifs puisque les deux scènes assureront un flot musical presque continu. « Ça appelle pas mal depuis quelques jours et les gens nous disent qu’ils ont hâte! Nous, on mettra un chapelet sur la corde à linge pour qu’il fasse beau! », de conclure Mme Gemme McDuff.