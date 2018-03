Le Festival des 36 h en action de Longueuil de retour en mai

Crédit photo : Ville de Longueuil

La pratique de l’exercice physique sera à nouveau sous les projecteurs lors de la 3e édition du Festival des 36 h en action de Longueuil. Cet événement effectue un retour attendu du 18 au 20 mai prochain au Colisée Jean-Béliveau. Tous ceux qui aiment bouger, peu importe leur niveau, sont conviés à visiter le Salon de la course et des saines habitudes de vie de Longueuil, à participer aux activités familiales et à se surpasser lors du Marathon SSQ de Longueuil. De l’action à coup sûr!

Le Salon de la course et des saines habitudes de vie se tiendra le vendredi 18 mai, de 14 h à 21 h et le samedi 19 mai, de 10 h à 17 h. Entrée gratuite. Deux journées d’activités familiales – le samedi 19 mai, de 10 h à 17 h et le dimanche 20 mai, 8 h à 15 h, s’ajoutent en complément à ce salon : au menu, de l’animation, des ateliers, des conférences, des spectacles, du soccer bulle, un parcours aérien, de l’escalade, la ruelle des saveurs, la zone Karibou et autres divertissements. L’occasion sera propice à faire l’essai de divers sports.

Pour la première fois, le Marathon se déroulera sur deux jours. En nouveauté cette année, il sera possible de participer le samedi aux épreuves du 1 km et du 3,5 km, destinées aux familles et aux apprentis coureurs. Les courses du 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km se dérouleront le lendemain. « C’est toujours un bonheur pour nous d’accueillir sur notre territoire le Marathon SSQ de Longueuil. À ce jour, nous avons déjà plus de 1 600 coureurs et marcheurs inscrits, un record d’inscriptions comparativement à l’année dernière, à pareille date », a précisé la mairesse Sylvie Parent.

À noter que la course est sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA). Il est possible en y participant de se qualifier pour le marathon de Boston et le demi-marathon de New York.

L’activité gagne en popularité. La première édition du marathon avait attiré quelque 3000 coureurs en 2016. L’année dernière, près de 4000 participants l’ont couru.