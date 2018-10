Fermetures de nuit du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’autoroute 25 les 29, 30 et 31 octobre

Crédit photo : Wikimédia

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux de décoffrage et d’enlèvement du pontage du tablier du pont d’étagement de la rue de l’Île-Charron occasionneront des fermetures de nuit du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’autoroute 25.

ENTRAVES À LA CIRCULATION EN DIRECTION DE MONTRÉAL

– Le lundi 29 octobre et le mardi 30 octobre de 23 h jusqu’au lendemain à 5 h

Les bretelles fermeront dès 22 h 30 et réouvriront à 5 h 30

Cette fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’autoroute 25 en direction nord (vers Montréal) implique les entraves suivantes :

• Fermeture de l’autoroute 25 en direction nord à la sortie no 90 (La Prairie/USA/Varennes) de l’autoroute 20 (à la hauteur de la route 132),

• Fermeture de la bretelle d’entrée de la route 132 en direction est et en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction nord,

• Fermeture des bretelles d’entrée du boulevard Marie-Victorin en direction est et en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction nord,

• Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue de l’Île-Charron vers l’autoroute 25 en direction nord.

ENTRAVES À LA CIRCULATION EN DIRECTION DE LA RIVE-SUD

– Le mercredi 31 octobre et le jeudi 1er novembre de 23 h 30 jusqu’au lendemain à 5 h

Les bretelles fermeront dès 22 h 30 et réouvriront à 5 h 30

Cette fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud implique les entraves suivantes :

• Fermeture de la bretelle d’entrée no 80-S (Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) de l’autoroute 40 en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction sud,

• Fermeture de l’autoroute 25 en direction sud à la sortie no 4 (Montréal/Centre-ville) (à la hauteur de l’avenue Souligny),

• Fermeture de la bretelle en provenance de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction sud,

• Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue Des Futailles (à la hauteur de la rue Tellier) vers l’autoroute 25 en direction sud,

• Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue de l’Île-Charron vers l’autoroute 25 en direction sud.

Rappel : Réduction de la limite de vitesse et de la largeur des voies de circulation

La limite de vitesse sur l’autoroute 25 est réduite à 50 km/h entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l’autoroute 20/route 132 jusqu’à la fin des travaux. De plus, la largeur des voies est réduite à 3,3 m pour ce même tronçon.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. Les usagers de la route sont invités à utiliser un itinéraire facultatif en empruntant un autre pont liant Montréal et la Rive-Sud.

Veuillez noter que l’accès aux installations de l’île Charron, aux îles de Boucherville et au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera maintenu durant les travaux pour les situations d’urgence. À cette fin, des véhicules d’escorte seront disponibles sur le boulevard Marie-Victorin à Longueuil ainsi que sur la rue des Futailles à Montréal.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.