Reconstruction du pont d’étagement de la rue de l’Île-Charron à Longueuil

Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que les travaux d’entretien du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ainsi que la démobilisation du chantier du pont d’étagement de la rue de l’Île-Charron et le marquage de l’autoroute 25 occasionneront des fermetures de nuit du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’autoroute 25.

ENTRAVES À LA CIRCULATION EN DIRECTION DE LA RIVE-SUD

Travaux d’entretien dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le vendredi 16 novembre de 23 h jusqu’au lendemain à 5 h

Fermeture de voies voies sur trois en direction sud

Travaux de démobilisation du chantier du pont d’étagement de la rue de l’Île-Charron

Le samedi 17 novembre de 23 h 59 jusqu’au lendemain à 9 h

Les bretelles fermeront dès 23 h et réouvriront à 10 h

Cette fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud implique les entraves suivantes :

Fermeture de la bretelle d’entrée no 80-S (Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) de l’autoroute 40 en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction sud,

Fermeture de l’autoroute 25 en direction sud à la sortie no 4 (Montréal/Centre-ville) (à la hauteur de l’avenue Souligny),

Fermeture de la bretelle en provenance de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction sud,

Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue Des Futailles (à la hauteur de la rue Tellier) vers l’autoroute 25 en direction sud,

Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue de l’Île-Charron vers l’autoroute 25 en direction sud.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. Les usagers de la route sont invités à utiliser un itinéraire facultatif en empruntant un autre pont liant Montréal et la Rive-Sud.

L’accès aux installations de l’île Charron, aux îles de Boucherville et au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera maintenu durant les travaux pour les situations d’urgence. À cette fin, des véhicules d’escorte seront disponibles sur le boulevard Marie-Victorin à Longueuil ainsi que sur la rue des Futailles à Montréal.

Rappel : Réduction de la limite de vitesse et de la largeur des voies de circulation

La limite de vitesse sur l’autoroute 25 est réduite à 50 km/h entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l’autoroute 20/route 132 jusqu’à la fin des travaux. De plus, la largeur des voies est réduite à 3,3 m pour ce même tronçon.

Ouverture du pont de la rue de l’Île-Charron

Noter que le pont de la rue de l’Île-Charron est maintenant ouvert depuis le 8 novembre et que la voie de contournement qui était bidirectionnelle est maintenant à sens unique comme à l’origine.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être annulés ou reportés.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

(Source Transport Québec)