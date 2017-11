Fermetures complètes sur l’autoroute 25 (pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine)

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route de fermetures complètes de l’autoroute 25, une direction à la fois, pour réaliser les travaux préparatoires en prévision de la démolition du pont d’étagement de la rue de l’Île-Charron, à Longueuil.

Gestion de la circulation

Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal Dans la nuit du 13 au 14 novembre et au besoin dans la nuit du 16 au 17 novembre, ce qui implique les fermetures suivantes :

Fermeture de l’autoroute 25 en direction nord à la sortie no 90 (La Prairie/USA/Varennes) de l’autoroute 20 (à la hauteur de la route 132) : de 23 h au lendemain à 5 h,

Fermeture de la bretelle d’entrée de la route 132 en direction est et en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction nord : de 22 h 30 au lendemain à 5 h 30,

Fermeture des bretelles d’entrée du boulevard Marie-Victorin en direction est et en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction nord : de 22 h 30 au lendemain à 5 h 30,

Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue de l’Île-Charron vers l’autoroute 25 en direction nord : de 22 h 30 au lendemain à 5 h 30.

Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud Dans la nuit du 14 au 15 novembre et au besoin dans la nuit du 15 au 16 novembre Ce qui implique les fermetures suivantes :

Fermeture de la bretelle d’entrée no 80-S (Tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine) de l’autoroute 40 en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction sud : de 22 h 30 au lendemain à 5 h 30,

Fermeture de l’autoroute 25 en direction sud à la sortie no 4 (Montréal/Centre-ville) (à la hauteur de l’avenue Souligny) : de 23 h 30 au lendemain à 5 h,

Fermeture de la bretelle en provenance de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction sud : de 22 h 30 au lendemain à 5 h 30,

Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue Des Futailles (à la hauteur de la rue Tellier) vers l’autoroute 25 en direction sud : de 22 h 30 au lendemain à 5 h 30,

Fermeture de la bretelle d’entrée de la rue de l’Île-Charron vers l’autoroute 25 en direction sud : de 23 h 30 au lendemain à 5 h 30.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. Les usagers de la route sont invités à utiliser un itinéraire facultatif en empruntant un autre pont liant Montréal et la Rive-Sud.

À la suite de ces travaux, la largeur de la voie d’insertion menant de la rue de l’Île-Charron vers l’autoroute autoroute 25 en direction nord et de l’autoroute 25 en direction nord vers la rue de l’Île-Charron sera réduite à 3,3 mètres. La largeur des voies de circulation restera inchangée. Veuillez noter que l’accès aux installations de l’île Charron et aux îles de Boucherville sera maintenu durant les travaux, à l’exception des fermetures complètes ponctuelles.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début des travaux pourrait être reporté.

(source : Transports Québec)