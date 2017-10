Fermetures complètes de nuit du pont Jacques-Cartier en direction Montréal les 23 et 24 octobre

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) souhaite aviser les usagers de la route que deux fermetures complètes du pont Jacques-Cartier en direction Montréal sont prévues dans les nuits du lundi 23 au mardi 24 octobre et du mardi 24 au mercredi 25 octobre. Ces fermetures permettront de procéder à l’installation de glissières de sécurité et au marquage de la chaussée à l’approche sud du pont Jacques-Cartier. La fermeture des voies débutera vers 23h, en vue d’une fermeture complète en direction de Montréal entre 23h59 et 4h du matin. Un accès sera toutefois maintenu pour les services d’urgence.

Ces fermetures visent à assurer la sécurité des usagers et des travailleurs. PJCCI recommande aux usagers de bien planifier leurs déplacements.

Notez que les usagers de la route pourront emprunter le pont Jacques-Cartier en direction Montréal à partir du parc Jean-Drapeau pendant ces fermetures.

Bretelle de sortie du pont Jacques-Cartier vers l’A-20 et la R-132 direction Rive-Sud fermée

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) souhaite aviser les usagers de la route que la bretelle de sortie du pont Jacques-Cartier vers l’A-20 et la R-132 direction Rive-Sud sera fermée dans la nuit du 25 au 26 octobre, entre 20h et 5h, pour procéder au bétonnage des glissières et à la démobilisation d’une partie du chantier de réfection des viaducs à l’approche Sud. Un détour via le réseau local sera mis en place.