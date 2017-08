Fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et changement de la voie permise aux camions

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que la fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud, initialement prévue dans la nuit du 8 au 9 août prochain, est reportée dans la nuit du 10 au 11 août 2017. Rappelons que ces travaux sont requis pour permettre la mise en service d’une troisième voie sur l’autoroute 25 en direction sud à la hauteur de l’échangeur Souligny.

De plus, la voie permise aux camions dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud sera modifiée à compter du 11 août. Les camions devront désormais circuler à droite dans le tunnel plutôt qu’au centre, comme c’est actuellement le cas. La signalisation sera modifiée pour refléter ce changement.

Entrave

Dans la nuit du 10 au 11 août 2017*

Fermeture de l’autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 4 – Montréal / Centre-ville et l’île Charron, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h. Le détour se fera par le pont Jacques-Cartier.

*À noter que la date prévue pour ces travaux est tributaire des conditions météorologiques et de la réalisation d’interventions préalables.

Le ministère rappelle aux usagers de la route de redoubler de prudence et d’être vigilants à l’approche du tunnel pour bien se positionner, puisque les changements de voies demeurent interdits dans le tunnel.

Le projet d’optimisation du corridor de l’autoroute 25 et amélioration des accès au port de Montréal, réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal, consiste à améliorer la mobilité sur le réseau autoroutier et à diminuer le camionnage sur le réseau local en facilitant les accès au port de Montréal. Les travaux contribueront également à faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes sur le réseau municipal, notamment par le réaménagement de l’échangeur Sherbrooke et l’ajout d’une piste multifonctionnelle.

(Source : Transports Québec)